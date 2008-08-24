T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Miss Rahibe İtalya!

İtalya'da bir rahip, gelecek ay en güzel rahibenin seçilmesi için, "Miss Rahibe İtalya" yarışması düzenleyecek.

24 Ağustos 2008 03:00

İtalya'da bir rahip, gelecek ay en güzel rahibenin seçilmesi için, "Miss Rahibe İtalya" yarışması düzenleyecek.

Il Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, yarışmaya katılmak isteyen rahibeler, fotoğraflarını İtalya'nın güneyindeki Caserte yakınlarında bulunan Mondragon piskoposluğunda görevli peder Antonio Rungi'ye gönderecekler. Peder Rungi de bu fotoğrafları internet blogunda
yayınlayacak.

'Latin kökenli rahibeler çok güzel'

Tüm internet kullanıcıları blogdaki fotoğraflara baktıktan sonra en beğendikleri rahibe için oy verebilecekler. Yarışmayı düzenleyen rahip Rungi, gazeteye yaptığı açıklamada, "Rahibelerin hepsinin yaşlı, cılız ve hüzünlü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bugün böyle değil, özellikle yurt dışından ülkemize gelen genç ve yaşam dolu rahibeler sayesinde. Afrika ve Latin Amerika kökenli gerçekten çok çok güzel rahibeler var, özellikle Brezilyalılar..." diye konuştu.

Rahibelerin her şeyden önce kadın olduklarını ve güzelliklerinin Tanrı vergisi olduğunu söyleyen Rungi, bu yarışmanın güzelliğin televizyonda gösterildiği gibi değil, "kalpten ve ruhtan gelen daha edepli bir çekicilik" olduğunu ortaya koymayı amaçladığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24