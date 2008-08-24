İtalya'da bir rahip, gelecek ay en güzel rahibenin seçilmesi için, "Miss Rahibe İtalya" yarışması düzenleyecek.



Il Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, yarışmaya katılmak isteyen rahibeler, fotoğraflarını İtalya'nın güneyindeki Caserte yakınlarında bulunan Mondragon piskoposluğunda görevli peder Antonio Rungi'ye gönderecekler. Peder Rungi de bu fotoğrafları internet blogunda

yayınlayacak.



'Latin kökenli rahibeler çok güzel'



Tüm internet kullanıcıları blogdaki fotoğraflara baktıktan sonra en beğendikleri rahibe için oy verebilecekler. Yarışmayı düzenleyen rahip Rungi, gazeteye yaptığı açıklamada, "Rahibelerin hepsinin yaşlı, cılız ve hüzünlü mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bugün böyle değil, özellikle yurt dışından ülkemize gelen genç ve yaşam dolu rahibeler sayesinde. Afrika ve Latin Amerika kökenli gerçekten çok çok güzel rahibeler var, özellikle Brezilyalılar..." diye konuştu.



Rahibelerin her şeyden önce kadın olduklarını ve güzelliklerinin Tanrı vergisi olduğunu söyleyen Rungi, bu yarışmanın güzelliğin televizyonda gösterildiği gibi değil, "kalpten ve ruhtan gelen daha edepli bir çekicilik" olduğunu ortaya koymayı amaçladığını söyledi.