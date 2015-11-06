Miss International'ın birincisi yine Venezuela'dan

55’inci Miss International yarışması, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlendi. 70 ülkenin katıldığı yarışmayı, Venezuela’yı temsil eden Edymar Martinez kazandı.

Bu, güzellik yarışmalarındaki başarısıyla bilinen Venezuela’nın Miss International’da kazandığı 5’inci taç oldu.

Ayrıca Venezuela, yarışmayı en fazla kazanan ülke unvanını Filipinler ile paylaştı.

Venezuela, ‘4 Büyük’ olarak değerlendirilen Miss Universe, Miss World, Miss International ve Miss Earth’ü en çok kazanan ülke durumunda.

Yeni kraliçeye tacını, 2014 güzeli Porto Ricolu Valerie Hernandez taktı.

Öte yandan, yarışmaya Türkiye adına katılan 20 yaşındaki Berfu Yıldız dereceye giremedi.