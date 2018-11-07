‘Miss Bumbum' yarışmasında 'büyük' kavga

Brezilya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'popo güzelliği' yarışması Miss Bumbum'un kazananı Ellen Santana oldu. Ancak yarışmada birinci açıklanırken kavga çıktı.

'Bayan Popo' anlamına gelen Miss Bumbum unvanı için yarışan ülkenin dört bir yanından onlarca adaydan sadece 15’i finale kaldı.

Finalde yapılan halk oylaması sonucunda Bayan Popo 2018 unvanını Rondonia Eyaleti'nden Ellen Santana kazandı.

Ancak bir diğer yarışmacı, bu sonucu beğenmeyerek birinci seçilen 31 yaşındaki Ellen Santana'ya saldırdı.

Suçlama: Silikon

31 yaşındaki Santana'ya saldıran 27 yaşındaki Aline Uva, sadece kendi kalçasının doğal olduğunu iddia ederek diğer yarışmacıları "silikonlu" olmakla suçladı.

Aline Uva, "Miss BumBum seçilen yarışmacıya saldırdım çünkü burada kazanmayı tek hak eden benim" dedi.

105 santimlik kalçalarıyla gurur duyduğunu söyleyen Aline Uva, "Diğer kadınlara ilham kaynağı olmak istiyorum" diye konuştu.

Yarışmaca üçüncü seçilen 27 yaşındaki Paula Oliveira'nın altı yıl önce cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirerek kadın olduğu ortaya çıkınca diskalifiye edildi.

Yarışmayı kazanan Ellen Santana, hayatını modellik yapıp dans ederek kazanıyor.