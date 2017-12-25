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Dünya

Miss Amerika yöneticileri sızdırılan e-postalar üzerine istifa etti

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Miss Amerika organizasyonunda kadınların görünüşü, akılları ve cinsel yaşamları ile alay eden e-postaların sızdırılmasının ardından Başkan, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere üç önde gelen kişi istifa et

25 Aralık 2017 13:14

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Miss Amerika organizasyonunda
kadınların görünüşü, akılları ve cinsel yaşamları ile alay eden e-postaların sızdırılmasının ardından Başkan, CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olmak üzere üç önde gelen kişi istifa etti.
Başkan Josh Randle, Cumartesi günü genel müdür Sam Haskell ve eski Miss New Jersey olan Yönetim Kurulu Başkanı Lynn Weidner ile birlikte istifa etti.
Randle, 2013’teki kazanan Mallory Hagan\'ın fiziksel görünümüyle ilgili bir e-postadaki yorumunun kendisi 2015\'te Miss Amerika Organizasyonu\'nda çalışmaya başlamadan çok daha önce olduğunu ancak yanlış olduğunu söyledi.
Randle, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Yanlış yargıda bulunduğum için Mallory’den özür dilerim. Bu durum ne benim değerlerimi ne de Miss Amerika Organizasyonu’nun değerlerini yansıtıyor. Bu tam olarak benim sebebiyet verdiğim bir şey olmasa da, son olaylardan sonra başkanlık görevimi sürdürmek istemiyorum. Bugün erken saatlerde kurula istifamı sundum” dedi.
Randle istifasının kendi kararı olduğunu ve Atlantic City’de bulunan kurulun baskı uygulamadığını açıkladı.
Weidner ise Cumartesi gecesi, “Miss Amerika Organizasyonu ve inanılmaz kadınları için sevgiden başka bir duygu barındırmadığını” söyledi ve “Son on yıllık tam zamanlı gönüllü katılımım ve toplam 46 yıllk çalışma deneyimim benim için bir hediyeydi” dedi.
Skandal Perşembe günü Huffington Post’un geçmiş kazanan kadınları gülünç duruma düşüren sızdırılmış e-postaları yayınlamasıyla başladı.
Haskell\'ın istifası derhal yürürlüğe girerken, Randle ve Weidner’ın birkaç hafta daha kalması bekleniyor.

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