Miss Amerika CEO’su kadın düşmanı e-postaları yüzünden uzaklaştırıldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 23 Aralık (DHA) – Miss Amerika ödül töreninin CEO\'su Sam Haskell Cuma günü kadınları aşağılayan, düşmanca e-postalarının sızdırılmasının ardından onlarca eski güzellik kraliçesinin isteği üzerine görevinden uzaklaştırıldı.

ABD Hollywood\'da, eğlence ve siyaset dünyasından güçlü erkekleri hedef alan bir cinsel taciz kargaşasıyla başa çıkmaya devam ediyor. Karar, medyadaki baskıya rağmen ilan edildi.

Kurul, uygunsuz iletişim iddiaları ve iddiaların nasıl elde edildiği ile ilgili derinlemesine bir araştırma yapacağını açıkladı.

Perşembe günü Huffington Post, sızdırılmış e-postaları yayınladı. E-postalar, geçmiş kazananlarla ilgili rutin olarak kötüleme, kilo ve cinsel yaşam üzerine aşağılanma ve hatta Sam Haskell’ın “bir parça çöp” demesini içeriyor.

1948\'de taçlandırılan 87 yaşındaki bir kadın ile eski bir Fox News sunucusu da dahil olmak üzere onlarca eski Miss Amerika, örgütün CEO\'su, başkanı ve yönetim kurulu başkanının istifasını talep eden açık bir mektup imzaladı.

Huffington Post mektupta yazanları, “Küçümsemek ve aşağılamak anlamına gelen terimlerin kullanımı yoluyla, özellikle de kadınların tacizine ve aşağılanmalarına karşı sert bir tavırla duruyoruz” olarak duyurdu.