-Misrata ve Bingazi'de de aynı sevgi BİNGAZİ/MİSRATA - (A.A) - 17.09.2011 - Libya'nın Misrata ve Bingazi kentlerinde de halka seslenen Başbakan Erdoğan, sevgi gösteriyle ve tezahüratlarla karşılandı. Libya'nın Bingazi kentine gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, havalimanından araç konvoyu eşliğinde yeni yapılan Ömer Muhtar Anıtı'nın bulunduğu meydana geçti. Erdoğan, yol boyunca ve araç çevresinde toplanan çok sayıda Bingazili tarafından ''Erdoğan'' ve ''Türkiye'' tezahüratlarıyla karşılandı. Başbakan Erdoğan, burada Libyalıların tarihi kahramanı Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer El Muhtar ile bir süre sohbet etti. Burada yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla alkışlayan Bingazilileri Arapça selamlayan Erdoğan, bugünün büyük bir gün olduğunu belirterek, bu tarihi günde Libya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan, 74 milyonluk Türk milletinin selamını getirdiğini belirterek, ''Bugün bundan 80 sene önce büyük komutan, büyük özgürlük lideri, büyük istiklal kahramanı Ömer Muhtar'ın şehadet şerbetini içtiği gündür. Başta büyük şehit Ömer Muhtar olmak üzere Libya'nın bütün şehitlerini, özgürlük mücadelesinin şehitlerini rahmetle yad ediyorum. Ömer Muhtar'ın tarih yazan siz kahraman torunlarını da bütün yüreğimle selamlıyorum'' diye konuştu. Bingazi'ye, Kahire, Tunus, Trablus ve adeta savaş meydanına dönmüş Misrata'ya uğrayarak geldiğini belirten Erdoğan, Libya halkının özgürlük ve demokrasi mücadelesini zaferle sonuçlandırdığına şahitlik etmenin büyük bir heyecan olduğunu vurguladı. Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Sizler halkın gücü ve iradesi önünde hiçbir yönetimin duramayacağını bütün dünyaya gösterdiniz. Bu uğurda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerin geride bıraktıklarına Allah'tan sabır, yaralı kardeşlerime, gazilerimize şifalar diliyorum. Meşru ve haklı davaları uğrunda benzersiz bir cesaret, sebat ve fedakarlık örneği sergileyen Libya halkını şahsım adıma, ülkem adıma, 74 milyon kardeşiniz adına saygıyla selamlıyorum.'' -Biriz, beraberiz, kardeşiz- Misrata'da, kent meydanında halka hitap etmek üzere kürsüye Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile birlikte çıkan Başbakan Erdoğan, burada, yeni Libya bayrağının renklerini taşıyan kıyafetler içindeki bir kız çocuğunu kucağına alarak sevdi. Erdoğan, daha sonra yaptığı konuşmada, Misrata'ya, 74 milyonluk Türk milletinin selamını getirdiklerini söyledi. ''Biz biriz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimiz, dün vardı, bugün var, yarın da olacak'' diyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''Misrata'nın benim ve arkadaşlarımın dünyasında farklı bir yeri var. Zira, Misratalı 450 yaralı kardeşimizi gemiye alırken, 12 F-16 uçağımız ile gemiyi korumaya almıştık. O gün Libya'nın yönetimine de (Herhangi bir yanlış yapacak olursanız, gemi F-16 uçaklarının korumasında) dedik. Hamdolsun, yaralı arkadaşlarımızın tedavisini yaptık ve gönderdik. Sizler, ne mübarek insanlarsınız, sizler ne güzel insanlarsınız. Misrata'da, 3 kelimeyi yeniden öğrendim. Burada sabrı gördüm, burada yıkılan binalarda savaşı gördüm, sonunda da zaferinizi gördüm.'' Erdoğan, gelecek hafta Trablus'tan 50, Bingazi'den de 40 yaralının Türkiye'ye getirilerek tedavi ettirileceğini bildirdi. Başbakan Erdoğan, Misrata'ya gelişinin ardından konuşma yapacağı meydana giden yol boyunca sevgi gösterileriyle karşılandı. Türk bayrakları taşıyan Misratalılar, ''Başbakan Erdoğan'' ve ''Türkiye'' diye sloganlar attı. Erdoğan'ın konuşma yaptığı meydanda, erkeklerin yanı sıra birçok kadın ve çocuk da yer aldı. Meydanda tekbir getiren kalabalık, Türkiye ve Başbakan Erdoğan lehine pankartlar açtı.