Mısra Öz Erdoğan'ı etiketledi, Demet Akalın paylaşımını sildi

Çorlu tren faciasında oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz, Demet Akalın'ın Afganlılarla ilgili yaptığı paylaşıma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketledi. Akalın paylaşımını sildi.

Demet Akalın, Afgan gencin videosuna sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Akalın yaptığı paylaşımda "Bu gidişe kim dur diyecek? İş namusumuza kadar geldi? Gerçekten iğriti oluyoruz hepimiz!" ifadesini kullandı.

Mısra Öz, Akalın'ın paylaşımını alıntıladı, "Sanırım sorunun muhattabı sizsiniz" diyerek Erdoğan'ı etiketledi. Akalın, tweetini sildi.