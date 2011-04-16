'Misket'in genetik kopyası mı?

T24 - Anakent Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nun okurlarla buluşturduğu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu ile Cumhuriyet gazetesi çizeri Murat Sayın'ın hazırladığı "Ankara Kedisi Misket" adlı karikatür dizisindeki "kedi Misket"i kopyalayarak Dünya Çocuk Oyunları'nın maskotu yaptı. Hukukçular, olayın bir "intihal" anlamına gelebileceğini ifade ettiler.





“Ankara Kedisi Misket” adlı karikatür dizisi 24 Eylül 2010’dan bu yana Cumhuriyet'in Ankara ekinde okurlarla buluşuyor. Kedi Misket, Ankara’da yaşamın her alanında aksayan uygulamaları eleştirirken, başkentlinin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiyor. Cumhuriyet yazarı Işık Kansu ile çizeri Murat Sayın tarafından her hafta farklı konularla karşımıza çıkan karikatür dizisindeki kedi Misket’in kopyası şimdi Anakent Belediyesi’nin düzenlediği 24 Nisan-1 Mayıs günleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Çocuk Oyunları’nın maskotu olarak kullanılıyor. Geçtiğimiz günlerde “Misket”in de tanıtımını yapan Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Biliyorsunuz Ankara’nın meşhur iki oyunu vardır. Biz bunlardan hangisinin adını koyalım diye düşündük, ‘Fidayda mı, misket mi olsun?’ diye çok tartıştık. Sonunda Misket’e karar verdik” diye konuşmuştu.



‘Herkesin kedisi kendine’

Kedi Misket’in “resim babası” Cumhuriyet çizeri Murat Sayın, Misket’in ortak bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti. Işık Kansu’nun da Misket’in “isim babası” olduğunu dile getiren Sayın, “Misket’in Anakent Belediye versiyonunu görünce önce çok şaşırdık, sonra çok sevindim. Belediyenin bant karakterimizi takdir edip bize hoş bir süpriz hazırladığını düşündüm. Yanlış düşünmüşüm! Belediyenin maskotunun da adının ‘Misket’ olması çok doğal, çünkü o bizim ‘Misket!’ Kopya koyun Dolly’den sonra belediyenin bu başarılı kopyalama işlemindeki başarısını dolayı kutlarım! Tıpatıp aynısı oldu. Şaka bir yana, Sayın Başkan’ın çok feci şekilde yanıltıldığını, kendisinin bundan haberdar olmadığını sanıyorum, umuyorum” dedi. Anakent Belediyesi’nin “hata”yı fark edip telafi yoluna gideceğini, Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek’in haberdar olmadığını kaydeden Sayın, söz konusu çalışmaların başkentliye yakışır şekilde ve yararına olması gerektiğini söyledi. Sayın, “Ben yine de bütün iyi niyetimle belediyenin bu kedi sevgisinden dolayı önce kutluyor, sonra da umudu kesmemelerini, bu şekilde devamları halinde kendilerine ait bir kedileri olacağına inandığımı söylemek istiyorum. Herkesin kedisi kendine! Misket’in Ankara halkı tarafından çok sevildiğini öğrenmek beni çok mutlu etti” diye konuştu.



Adını bile ‘Misket’ yaptılar

Anakent Belediyesi tarafından çocuk oyunlarında kullanılacak Misket adlı maskotu, kamuoyuna şöyle tanıtıldı:

“Dünya Çocuk Oyunları’nın hem Ankara’yı temsil eden hem de sevimliliği ile herkesten olumlu not alan maskotu Misket, kentin dört bir yanında ve müsabakaların yapılacağı alanlarda yerini almaya başladı. Başkent Ankara’da havaalanından kent merkezine, ana arterlerden kavşaklara kadar, 1.5, 3 ve 5 metrelik dev Misket heykellerini yerleştiren Anakent Belediyesi oyunlara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Her branş için ayrı bir kıyafet giyen Misket, basketbol forması ya da yüzme mayosu ile konuklarını karşılayarak, çocukları bol bol eğlendirecek. Gelen konuklar için de karşılaşmaların yapılacağı yerleri gösteren Misket logolu yön levhaları da kentin dört bir tarafında yerlerini alacak.”