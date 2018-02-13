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Misket yutan minik Şevki Can yaşam savaşı veriyor

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki Şevki Can Güne'nin evinde oynarken misket yutunca fenalaştı

13 Şubat 2018 20:34

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde 2 yaşındaki Şevki Can Güne\'nin evinde oynarken misket yutunca fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Bafra\'nın Kemalpaşa Mahallesi\'nde, Şevki Can Güne evde oynarken, eline aldığı misketi ağzına attıktan sonra fenalaştı. Şevki Can, çağrılan ambulansla Bafra Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlikesi bulunan minik Şevki Can Güne, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yemek ile soluk borusu arasındaki yere sıkıştığı belirlenen misketin çıkarılmasına çalışıldığı belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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