T24 LogoT24 Logo
Çevre

Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılar 6 ay uzatıldı

26 Temmuz 2021 16:16

Adana Yüreğir'de bulunan Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 6 aya uzatıldığı bildirildi.

Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Misis Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların 6 aya uzatıldığı bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir ile Adana Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı arasında kazıların süresinin 6 aya çıkarılması için protokol imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, Misis'te sürdürülen arkeolojik kazıların 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde Adana Arkeoloji Müzesi başkanlığında, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi iş birliğinde sürdüğünü belirtti. Kocaispir, tarihi Misis Köprüsü aydınlatma projesinin başladığını da bildirdi.

 

misis antik kentiadanyüreğirkazı çalışmaları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24