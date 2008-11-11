Mısıryağı: Ali Rıza Bey

Anadolu Grubu'nun şirketi Ana Gıda'nın üniversite mezunu, çalışan kadın ve ev kadınından oluşan 6 bin kişiye sorarak gerçekleştirdiği bir araştırmayla yağları kişiselleştiriliyor.



Zeytinyağı, Binbir Gece'nin Onur Bey'i yani elit, ulaşılmaz...

Ayçiçek yağı Kavak Yelleri'nin Efe'si: Şımarık, zıpır ve genç...

Mısıryağı, Yaprak Dökümü'nün babası Kaymakam Bey: Sağlıklı, ayakları yere basan, anti-sosyal.

Türklerin yeni yeni tanıştığı kanola yağı ise "Var mısın Yok musun"daki Hamdi Bey...



Sezai Madra, Kırlangıç ve son olarak da Komili markalarını alan Ana Gıda'nın B ve C1 grubundan deneklerle yaptığı araştırmada katılanlara kullandıkları yağları kişiselleştirmeleri isteniyor, onlar da dizilerdeki bu karakterlerle tanımlıyor yağları.



Bu araştırmayı Ayvalık Ticaret Odası'nın düzenlediği "4. Zeytin Hasat Günleri Şöleni" sırasında öğreniyoruz. Kasım ayıyla birlikte Ege'de zeytin hasatı başlamış durumda. Her yıl olduğu gibi büyük sorunlarla açılıyor sezon.



Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Rahmi Gencer ve üç kuşaktır zeytinyağ üreticisi olan Madra Ailesi'nin iki üyesi Sezai ve Salih Madra'nın davetlisi olarak Ayvalık'tayız. Gazeteci ve sanatçılardan oluşan grup olarak hem zeytinyağının sorunlarının tartışıldığı bir panele hem de Abdullah Ertem Çiftliği'nde düzenlenen hasat şölenine katılıyoruz. Modern ve klasik yöntemlerle toplanan zeytinlerden çıkan ilk yağları tadıyoruz.



Dünyanın en önemli zeytinyağı üreticilerinden biri olmasına rağmen Türkiye'nin üretim, tüketim ve ihracatta ciddi sıkıntıları var. Kişi başına düşen tüketim miktarı Yunanistan'da yıllık 20 litre iken Türkiye'de 1 litre bile değil. İhracatta ise fiyat kavgası yaşanıyor. Son yıllarda teşvik edilen üretimde ise çok değil on yıl sonra dünyanın en büyük ikinci zeytinyağı üreticisi olmaya adayız. Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Sezai Madra, 2008 için 140 bin ton olan rekoltenin 350 bin tona çıkabileceğini söylüyor ve sorunun önümüzdeki yıllarda büyüyeceğine işaret ediyor.



Madra, yeni rekolte sezonuna ilişkin ise zeytin çiftçisinin durumunun iç açıcı olmadığını belirterek sorunun primde düğümlendiğini belirtiyor ve şunları söylüyor:



"Tarım Bakanlığı primi 1 kuruş artırdı ve 21 kuruş yaptı. AB ülkelerinde ise prim 1.32 euro. Mazot, gübre gibi girdilerdeki fiyat artışlarıyla boğuşan çiftçi zor durumda. Bu arada yağ fiyatları da geriledi. Bu yıl 100 bin ton stok fazlamız olacak. Piyasayı stabil tutmak için 40-50 bin ton ihracat yapmamız gerekecek."

