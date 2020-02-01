Mısıroğlu'nun cenaze törenine katılan bakanları eleştiren savcı hakkında soruşturma açıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun cenaze törenine bakanların katılmasını eleştiren Cumhuriyet savcısı ve Yargıçlar Sendikası üyesi Taner Temur hakkında soruşturma açtı. Bu süreçte savcı Temur, Gaziosmanpaşa’dan Şanlıurfa’ya sürüldü.
Cumhuriyet Savcısı Taner Temur, Gaziosmanpaşa’da görev yaparken Facebook hesabından iki paylaşımda bulundu. Temur, ilkinde “En hafif deyimiyle, T.C. ibareleri kaldırılırken resmi kurumlardan içine sinmeyenler vardı. Habur mahkemeleri kepazeliğini içine sindiremeyenler vardı. Genelkurmay Başkanımızı cezaevine gönderip kozmik odaları peşkeş çekenleri içine sindirmeyenler vardı. FETÖ’cülerin yargısını, sınavlarını sinderemeyenler vardı. Eli öpülesi bilim insanlarımızın itibarsızlaştırılmalarını içine sinderemeyenler vardı. Dinlemediniz. Şimdi; onların cezaevlerine çürümelerini, ölümlerini, ülkemizin bu hainliğe sürüklenmesini, içine sindirdiniz de, İstanbul seçimi mi içinize sinmiyor. Siz de haklısınız, çok (d) oldunuz...” ifadelerini kullandı.
Atatürk düşmanlığı ile bilinen Kadir Mısıroğlu’nun cenaze törenine Berat Albayrak, Numan Kurtulmuş ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un katılmasını eleştiren bir paylaşımı alıntılayan savcı Temur, “Yazıklar olsun. Yunan galip gelseydi ve 10 Kasım 9’u 5 geçe vs.. Bu meczup önünde mi saf tuttunuz. Ecdadınıza... Saygı duymayan” diye yazdı.
Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, bir HSK çalışanı, bu paylaşımları ihbar etti. Bunun üzerine HSK, savcı Temur hakkında soruşturma açtı ve savcıyı Gaziosmanpaşa’dan Şanlıurfa’ya sürdü. Paylaşımın, yargıya olan güveni örselemek ve yargı görevinin prestijini zedelemek suretiyle Bangalor Yargı Etiği kurallarını ve Türk Yargı Etiği ilkelerini ihlal eder nitelikte bulunduğu savunulan raporda, “Dolayısıyla bu davranışının görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını uyandıracak boyutta olduğu düşünülmüştür” denildi. Son kararı HSK verecek.