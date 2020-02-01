Mısıroğlu'nun cenaze törenine katılan bakanları eleştiren savcı hakkında soruşturma açıldı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Kurtuluş Savaşı ve Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili söylediği sözler nedeniyle tepki çeken tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun cenaze törenine bakanların katılmasını eleştiren Cumhuriyet savcısı ve Yargıçlar Sendikası üyesi Taner Temur hakkında soruşturma açtı. Bu süreçte savcı Temur, Gaziosmanpaşa’dan Şanlıurfa’ya sürüldü.

Cumhuriyet Savcısı Taner Temur, Gaziosmanpaşa’da görev yaparken Facebook hesabından iki paylaşımda bulundu. Temur, ilkinde “En hafif deyimiyle, T.C. ibareleri kaldırılırken resmi kurumlardan içine sinmeyenler vardı. Habur mahkemeleri kepazeliğini içine sindiremeyenler vardı. Genelkurmay Başkanımızı cezaevine gönderip kozmik odaları peşkeş çekenleri içine sindirmeyenler vardı. FETÖ’cülerin yargısını, sınavlarını sinderemeyenler vardı. Eli öpülesi bilim insanlarımızın itibarsızlaştırılmalarını içine sinderemeyenler vardı. Dinlemediniz. Şimdi; onların cezaevlerine çürümelerini, ölümlerini, ülkemizin bu hainliğe sürüklenmesini, içine sindirdiniz de, İstanbul seçimi mi içinize sinmiyor. Siz de haklısınız, çok (d) oldunuz...” ifadelerini kullandı.