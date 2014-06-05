Mısırlıların yeni umudu El Sisi



Aslında aylardan bu yana beklenen sonuç nihayet gerçeğe dönüştü. Tahrir Meydanı’ndaki insanlar seçim sonucunu dans edip çığlıklar atarak, elleriyle Sisi’nin ismine atfen “C” harfi işâreti yaparak kutluyorlar.

El Sisi'yi ülkeyi kurtaracağı umuduyla seçen 23 milyon seçmen, Mısır halkının sadece bir bölümünü oluşturuyor. Muhammed adlı seçmen de, yeni devlet başkanını kutlamak üzere başkente başka yörelerden gelenlerden. “Şimdi artık her şey daha iyi olacak” diye konuşan Muhammed, 2012 seçimlerinde Mursi’yi seçmiş, ancak o dönemde büyük bir hata yaptığının bugün bilincine vardığını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Mısır’ın güçlü bir lidere ihtiyacı var; ama Mursî gibi birine değil. Mursî zayıftı, adetâ Playstation gibiydi, başkaları onu kontrol ediyor, yönlendiriyordu. Sisi asker kökenli, ülkeyi akıllı bir biçimde yönetecek.”

Müslüman Kardeşler tepkisi

Tahrir Meydanı’nda siyah örtüye bürünmüş olan 50 yaşlarındaki Sefa adlı kadın her sözüne “Terörist Müslüman Kardeşler” diye başlıyor. Sefa’nın elinde taşıdığı büyük pankartın üzerinde, oğlu Amr’ın bir fotoğrafı ve öyküsü okunuyor. “Müslüman Kardeşler’in oğlumu bu meydanda öldürmesinin üzerinden 313 gün geçti” diye anlatıyor Sefa. Müslüman Kardeşler’in Tahrir’e geldiğini ve kendileri gibi düşünmeyenlerden intikam almak istediğini de sözlerine ekliyor. “Elbette El Sisi'yi seçtim, çünkü terörü o sona erdirecek” diyen Sefa, El Sisi'ye şu çağrıyı da yapıyor: “Sana sesleniyorum Sisi! Oğullarımızın cesetleri ve kanı uğruna Müslüman Kardeşler ile anlaşma yapma! Onlar şehit oldular ve Mısır için kanlarını feda ettiler.”

Sefa bunları söylerken çevredekiler başlarıyla onu onaylıyorlar. Tahrir’de hedef belli, o da Müslüman Kardeşler ile mücadele, ülkede güvenliğin tesisi ve ekonomik canlanma… . Birçokları El Sisi’nin bu hedeflere nasıl ulaşacağını soruyor, El Sisi bugüne kadar bu sorulara yanıt bulmuş değil.

Yüzde 90'dan fazla destek

Tahrir’deki İslam adlı bir Mısırlı biraz kenarda duruyor ve dikkat çekiyor. Elinde ne bir bayrak var, ne yüzü boyalı, ne de El Sisi tişörtü giymiş. Tahrir’in yakınlarında oturduğunu, bir rastlantı sonucu, alışveriş için buraya geldiğini anlatıyor. Söylenenler karşısında kafasını iki yana sallayarak şunları anlatıyor:

“Yok, yok ben hiç anlamıyorum. Mısır halkının düşünce tarzını anlayamıyorum. Nasıl böyle düşündüklerini kavrayamıyorum. Devrimden sonra Mursî dönemindeki yıllar birçokları için Mübarek dönemindekinden daha kötüydü. İnsanlar aşırı olumsuzluklar yaşadıklarında, onlara şimdi kötü bile iyi gibi gelebiliyor.”

Mısır’da bir gün uzatılarak toplam üç gün süren devlet başkanlığı seçiminde seçmenin yüzde 96,91'i, El Sisi lehinde oy kullandı. Siyasî gözlemciler, asker kökenli El Sisi'nin özgürlüklerden değil, sertlikten yana olduğunu, görevinin ilk dönemlerinde tıpkı Mübarek gibi halktan ilgi gördüğünü belirtiyorlar.