Mısırlılara sukunet çağrısı

Mısır'da Başkent Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye kentinde Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin soruşturma açılması talimatı verdiği bildirildi. Kıpti Katedrali gerginliğin dinmesi için sukunet çağrısı yaptı.



Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mursi'nin olayla ilgili soruşturma başlatılması ve sonuçlarının kamuoyuna açıklanması talimatını verdiği kaydedildi.

Açıklamada, Mursi'nin yetkili kurumlarla olayları yakından takip ettiği, Kıpti vatandaşların ve Katedralin korunması için gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verdiği belirtildi.

Bu arada, Kıpti Katedrali'nden yapılan açıklamada, sukunet çağrısı yapıldı ve Kıpti Patriği Tawadros'un krize çözüm bulunması için İçişleri Bakanı Muhammed İbrahim ile görüşmelere devam ettiği vurgulandı.

Geçen Cuma Kahire'nin kuzeyindeki Kalyubiye iline bağlı el-Husus semtinde, biri Hristiyan diğeri Müslüman iki aile arasında çıkan çatışmada 4'ü Hristiyan biri Müslüman 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Olayın Hristiyan bir vatandaşın Ezher'e bağlı bir dini okulun duvarına Müslümanlara hakaret içeren ifadeler yazması nedeniyle başladığı ifade edilmişti.



Ashton ile görüştü



Mısır Cumhurbaşkanı Mursi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine Ashton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Mursi'nin görüşmede, Avrupa'nın, Avrupa-Mısır Çalışma Grubu toplantılarında vaat ettiği doğrultuda, kalkınma yönünde somut adımlar atmasının önemini vurguladığı belirtildi.

Ashton'un ise Mursi'ye, Mısır ve AB arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin seyrinden memnuniyet duyduğunu, AB'nin, hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamak için Mısır'ın yanında olduğunu söylediği ifade edildi.

Ashton'un, Avrupa-Mısır Çalışma Grubu toplantılarındaki vaatlere uyulacağını da ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Mursi'nin, AB'nin ''İsrail'in, uluslararası sorumluluklarını yerine getirerek, yasa dışı yerleşim politikasını sonlandırması ve Filistin halkının meşru haklarına ulaşması için uygun ortamın oluşturulması konularındaki rolünün'' önemli olduğunu söylediği bildirildi.