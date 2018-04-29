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BBC Türkçe

Mısırlı şarkıcıya muzlu klip nedeniyle 2 yıl hapis cezası verildi

Mısır'da bir mahkeme, müzik klibinde iç çamaşırı ile muz yiyen bir şarkıcıyı 2 yıl hapisle cezalandırdı. Shyma sahne ismiyle bilinen kadın, Salı günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "ahlaksızlık ve açık saçık bir film yayınlamak" suçundan mahkum edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır'da bir mahkeme, müzik klibinde iç çamaşırı ile muz yiyen bir şarkıcıyı 2 yıl hapisle cezalandırdı.

25 yaşındaki Shaimaa Ahmed isimli şarkıcı, geçen ay videonun yayını sonrası yaşanan tartışmalar üzerine tutuklandı.

Ülke medyasında yer alan haberlere göre, Shyma sahne ismiyle bilinen kadın, Salı günü çıkarıldığı mahkeme tarafından "ahlaksızlık ve açık saçık bir film yayınlamak" suçundan mahkum edildi.

Videonun yönetmeni de gıyabında 2 yıl hapisle cezalandırıldı.

Shyma tutuklanması öncesi, "Benim sorunlarım var" isimli videoyu uygunsuz olarak gören insanlardan özür dilediğini açıklamıştı.

Sonradan kapattığı Facebook sayfasında da "Tüm bunların yaşanabileceğini, insanların böyle bana saldırabileceğini düşünmemiştim" mesajını paylaşmıştı.

Mısır mahkemeleri geçen yıl 3 dansçıyı da müzik kliplerinde "ahlaksızlık yapmaktan" 6'şar ay hapis ile cezalandırmıştı.

Nil Nehri'nden su içmenin insanı hasta edebileceğini söyleyen Sherine Abdel Wahab isimli bir şarkıcı da "kışkırtıcı söylemde bulunmak" suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılacak.

Mısır Müzisyenler Sendikası Pazartesi günü yaptığı açıklamayla Sherine Abdel Wahab'a ülke çapında iki ay konser yasağı getirildiğini duyurdu.

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