-MISIRLI MUHALİFLER, ALTERNATİF PARLAMENTO KURDU KAHİRE (A.A) - 16.01.2011 - Mısır'da parlamentoya giremeyen çeşitli partilere mensup eski milletvekilleri ile muhalif gruplar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, alternatif parlamento kurduklarını ilan ettiler. Mısır medyasında yer alan haberlere göre, bugün Vefd Partisi'nde bir toplantı yapan Mısırlı muhalifler, aralarında Gad (Yarın) Partisi Genel Başkanı Eymen Nur ile ülkenin en büyük muhalif grubu sayılan Müslüman Kardeşler Örgütü'nden çok sayıda eski parlamenterinde bulunduğu alternatif parlamentonun kurularak çalışmaya başladığını duyurdular. Kurucular adına bir açıklama yapan Mısır'ın önde gelen muhalif figürlerinden eski milletvekili Ala Abdül Moneim, alternatif parlamentonun 50 eski milletvekili ile 43 akil adamdan oluşacağını belirterek, Mısır'da anayasa değişikliği istediklerini söyledi. Alternatif parlamentonun ilk icraat olarak Tunus halkı ile dayanışmayı göstermek için Kahire'deki Tunus Büyükelçiliği'ni ziyaret edeceğini bildiren Moneim, "İlke olarak bu meclisin tarafsız olacağını herkesin bilmesi gerekir. Önceliğimiz, hukukçuların hazırlayacağı yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalışmaktır" dedi. Aralık 2010'da yapılan Mısır seçimlerinde muhalif partiler ve gruplar seçimlerden bekledikleri sonucu alamamış, 508 üyeden oluşan Mısır Parlamentosu'nda 420 koltuğu iktidardaki Ulusal Demokrasi Partisi kazanmıştı.