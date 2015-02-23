Mısırlı muhalif Abdülfettah'a hapis cezası



Arap Baharı sürecinde dönemin devlet başkanı Hüsnü Mübarek aleyhine düzenlenen gösterilerde aktif bir biçimde yer alan 33 yaşındaki blog yazarı Ala Abdülfettah, izinsiz gösterilere katılmak ve polis memuruna hakaretten 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Böylece daha önce aynı suçtan 1 yıl hapis cezası alan Abdülfettah, temyiz mahkemesinde çok daha ağır bir cezaya çarptırılmış oldu.

Aynı davada yargılanan diğer 24 kişiye 3 ila 15 yıl arasında hapis cezaları verildi. Kahire’deki mahkeme salonunda bir kafes içinde oturtulan sanıklar, kararların açıklanmasının ardından mahkemeyi alkışlayarak protesto etti.

İnsan hakları örgütleri yasayı eleştiriyor

Suçlu bulunan muhalifler, geçen yıl kasım ayında çarptırıldıkları cezaların hukuki dayanağını oluşturan ilgili yasaya karşı gösterilerde bulunmuşlardı. Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin iktidardan devrilmesinin ardından askeri rejim tarafından çıkarılan yasa insan hakları örgütleri tarafından da eleştiriliyor. Mursi’ye karşı gerçekleştirilen darbe sonrası Mısır’da en az 20 bin kişinin tutuklandığı tahmin edilmekte.

Askeri darbe ile iktidara geldikten sonra devlet başkanı seçilen Abdülfettah El Sisi, geçen pazar günü yaptığı açıklamada, cezaevlerinde suçsuz yere yatan gençlerin serbest bırakılacaklarını dile getirmişti.

Mısır’da önemli muhalif partilerden liberal El-Düstur’un Sözcüsü Halid Davud, iki devrim yaşamış bir ülkede gençlerin gösterilere katıldıkları için hapis cezasına çarptırılmalarının utanç verici olduğunu dile getirdi. Hapis cezasına çarptırılan kişilerden bazılarının Muhammed Mursi'nin devrilme sürecinde askeri rejimi destekledikleri ancak daha sonra bu rejime karşı çıktıkları belirtiliyor.