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Dünya

Mısırlı milyader 'Aylan adası' yaptırmak istiyor

Mısırlı milyarder Naguib Sawiris, mülteciler için iki ada satın almak istediğini ve birinin adının 'Aylan adası' olmasını istediğini duyurdu

15 Eylül 2015 22:10

Mısırlı milyarder Naguib Sawiris, Suriye ve diğer çatışma alanlarından kaçan binlerce mülteci için Yunanistan'da iki ada satın almak için görüşmeler yaptığını söyledi. Sawiris adalardan birinin adının “Aylan adası” olmasını istediğini açıkladı.

Gülten Özbey’in DHA’da yer alan haberine göre, varlıklı işadamı, göçmenleri yerleştirmek amacıyla Yunanistan veya İtalya'da adalardan birini satın almayı eylül ayı başında önermişti.

"Ben onlara yeni ülkenin inşası yoluyla iş sağlayacağım" demişti.

 

'Yunanistan'dan yeşil ışık bekliyoruz'
 

"Ben Yunanistan'da iki adayı belirledim ve onların sahipleri ile temas halindeyim. Biz Yunan hükümetiyle olası en büyük mülteci kabul sayısını karşılamak koşuluyla görüşmeye hazırız" diyen Sawiris Twitter'da yaptığı açıklamada  "Biz mültecilerin gelişi için idari prosedürleri başlatmak için Yunanistan'dan yeşil ışık bekliyoruz" diye yazdı.

Sawiris mülteciler için olası işbirliği yolları görüşmek üzere BM Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcileri ile bir araya gelerek görüşeceğini  söyledi. Sawiris, bir adanın isminin küçük Suriyeli çocuğa atfen Aylan adını taşımasını istediğini belirtti. Suriyeli küçük Aylan Bodrum’da hayatını kaybetmiş, sahile vuran küçük bedeni gösteren fotoğraf tüm dünyada mültecilere bakışı değiştirmişti.

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