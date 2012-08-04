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Spor

Mısırlı kadın halterci 151 kilonun altında kaldı, ölümden döndü!

Kadınlar halterde 75 kiloda yarışan Mısırlı halterci Halil Mahmud Abir Abdelrahman, 151 kg ağırlığı kaldırmaya çalışırken halterin altında kaldı

04 Ağustos 2012 13:16

Kadınlar halterde 75 kiloda yarışan Mısırlı halterci Halil Mahmud Abir Abdelrahman, 151 kg ağırlığı kaldırmaya çalışırken halterin altında kaldı.

2012 Londra Olimpiyatları'nda tarihi başarıların yanında talihsiz kazalar da yaşanıyor.

Kadınlar halterde 75 kiloda yarışan Mısırlı halterci Halil Mahmud Abir Abdelrahman, 151 kg ağırlığı kaldırmaya çalışırken halterin altında kaldı. Şansız sporcu, kısa bir süre nefessiz kaldı. Abdelrahman, görevlilerin müdahalesiyle kurtarıldı. Tekerlekli sandalye ile sahadan çıkarılan haltercinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Güney Koreli sporcunun da dirseği dönmüştü


Dün de Güney Koreli olimpiyat sporcusu Jaehyouk Sa, 162 kiloluk ağırlığı kaldırmaya çalışırken feci bir sakatlık yaşamıştı. 27 yaşındaki sporcu tam halteri kaldırırken dirseği ağırlığa dayanamadı ve dışa doğru büküldü. Acılar içerisinde kendini yere bırakan Jaehyouk Sa, görevliler tarafından acilen hastaneye kaldırıldı

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