T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısırlı İslamcı Bakan iltifatın dozunu kaçırdı

Bakan Abdulmaksud, Dubai televizyon kanalında konuğu olduğu programın sunucusu Zeina Yazcı'ya "ateşli" dedi

03 Ekim 2012 19:15

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in laik çizgideki yönetimi sırasında "aşırı İslamcı" olduğu öne sürülerek tehdit unsuru görülen ve yasaklanan Müslüman Kardeşler Hareketi'nden gelen Salah Abdulmaksud, progamın sunucusu Zeina Yazcı'ya, "Umarım sorularınız da sizin kadar ateşli değildir" dedi.

Partinin İslamcı duruşuna aykırı bir harekette bulunduğu için tepkileri de üzerine çeken Enformasyon Bakanı'na ilk yanıt, programın sunucusundan geldi. Yazcı, Bakan'a, "Sorularım ateşli olabilir ama ben tam zıddıyım, çok soğuğum" dedi.

Bu gergin andan sonra söyleşiye kaldığı yerden devam edilirken, Mısırlılar Twitter'dan yüzlerce kınama mesajı yayımladı. Mesajlarda Bakan'ın, "uygunsuz" ve "yersiz" davrandığı ifade edildi.

Mısır'da ekrana çıkan kadınların baş örtüsü takması kısa bir süre öncesine kadar yasaktı. Televizyonlardaki bu yasak, Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, geçen ay yürürlükten kaldırıldı.

ETİKETLER

mısırbakaniltifatsalah abdulmaksudzeina yazıcı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24