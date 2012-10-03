Mısırlı İslamcı Bakan iltifatın dozunu kaçırdı

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in laik çizgideki yönetimi sırasında "aşırı İslamcı" olduğu öne sürülerek tehdit unsuru görülen ve yasaklanan Müslüman Kardeşler Hareketi'nden gelen Salah Abdulmaksud, progamın sunucusu Zeina Yazcı'ya, "Umarım sorularınız da sizin kadar ateşli değildir" dedi.

Partinin İslamcı duruşuna aykırı bir harekette bulunduğu için tepkileri de üzerine çeken Enformasyon Bakanı'na ilk yanıt, programın sunucusundan geldi. Yazcı, Bakan'a, "Sorularım ateşli olabilir ama ben tam zıddıyım, çok soğuğum" dedi.

Bu gergin andan sonra söyleşiye kaldığı yerden devam edilirken, Mısırlılar Twitter'dan yüzlerce kınama mesajı yayımladı. Mesajlarda Bakan'ın, "uygunsuz" ve "yersiz" davrandığı ifade edildi.

Mısır'da ekrana çıkan kadınların baş örtüsü takması kısa bir süre öncesine kadar yasaktı. Televizyonlardaki bu yasak, Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra, geçen ay yürürlükten kaldırıldı.