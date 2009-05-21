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Yaşam

Mısırlı işadamı idam edilecek!

İş adamı Talat Mustafa, Lübnanlı şarkıcı Temim'in öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı.

21 Mayıs 2009 03:00

Şarkıcı sevgilisini işkenceyle öldüren işadamı ölüm cezasına çarptırıldı.

Mısırlı iş adamı Hişam Talat Mustafa, Lübnanlı şarkıcı Suzan Temim'in öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulundu ve ölüm cezasına çarptırıldı.

Kahire'de görülen davada, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in oğlu Cemal'e yakınlığıyla bilinen Mustafa, eski sevgilisi Temim'i öldürtmekten suçlu bulundu.

Mustafa'nın ölüm cezasına çarptırılması, Mısır'da elit tabakadan bir kişinin genelde kanunların üstünde görülmesi nedeniyle şaşırtıcı bir karar olarak yorumlandı.

Kararın açıklanmasıyla, duruşmanın görüldüğü salonda kargaşa çıktığı, bu sırada Mustafa'nın iki kızının göz yaşlarına boğulduğu, kız kardeşinin de baygınlık geçirdiği gözlendi.

Mahkeme, Mustafa'nın Temim'i Dubai'de öldürmesi için 2 milyon dolar verdiği polis memuru Muhsin Essukkeri'yi de ölüm cezasına çaptırdı.

Geçen yıl temmuz ayı sonlarında Dubai’de Burç el Remal Apartmanı’ndaki dairesinde bıçaklanmış ve yüzü parçalanmış olarak bulunan Lübnanlı popstar Suzan Tamim’in öldürülmesi olayı Arap dünyasında büyük yankı yaratmıştı.


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