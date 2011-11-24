Mısırlı generaller özür diledi



T24 - Mısır ordusunun en kıdemli iki generali, son bir haftada Kahire ve diğer büyük kentlerde çıkan çatışmalar sırasında, protestocuların yaşamını yitirmiş olması dolayısıyla özür diledi.



Televizyondan bir açıklama yapan komutanlar, tüm Mısır halkına başsağlığı diledi. Mısır'ın "sadık evlatları arasından" ölenler olmasının üzüntü verici olduğunu kaydetti. Bu, iktidardaki askeri konseyin olayların başından bu yana yaptığı ilk özür açıklaması.





Askeri Konsey Başkanı Muhammed Tantavi ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, seçimlerin 2012 yazında yapılacağını söyleyip, eylemcilerden dağılmalarını istemekle yetinmişti.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre, askeri konseyden yapılan son açıklamada, ölümlerin sorumlusu olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağı vadedildi. Orgeneraller açıklamalarında ayrıca, halka kendilerini Hüsnü Mübarek rejimi ile bir tutmama çağrısı yaptı.



Orgeneral Muhammed el Essar, "İktidar arzusu içinde değiliz, iktidarda kalmayı sürdürmek istemiyoruz" dedi.



"Yaşananlar nedeniyle içimiz kanıyor. Dileriz bu kriz bitecek ve inşallah yinelenmeyecek" diye konuştu.



Bununla birlikte yetkililer, gelecek hafta yapılması öngörülen genel seçimin süregiden gerilime rağmen ertelenmeyeceğini de teyit etti.



Orgeneral Muhtar el Molla, genel seçimin planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.

Molla, göstericilerin taleplerine saygı duyduklarını bununla birlikte eylemcilerin Mısır'ın bütününün görüşünü yansıtmadığını belirtti.







Kahire'de sokaklar gergin



Mısır'da askerlerin iktidarı bir an önce sivil bir geçiş yönetimine bırakması talebiyle yapılan eylemlerde Cumartesi günü patlak veren çatışmalar sırasında en az 30 kişi yaşamını yitirdi.

Dün gece din adamlarının araya girmesi ile ilan edilen ateşkes, Tahrir Meydanı'ndaki şiddeti bir süreliğine dindirmişti.





Ancak meydan ve çevresinde, eylemlerini sürdüreceklerini söyleyen binlerce kişi var.

Gösteriler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2013'e kalabileceği, hazırlanacak yeni anayasada ordunun sivil denetime tabi olmayacağı gibi haberler üzerine başladı. Mısır muhalefeti Konsey'in iktidarı derhal sivil bir geçiş yönetimine bırakmasını talep ediyor.



Bu çatışmalar, ülkede Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesi ile sonuçlanan çatışmalardan bu yana en ciddi şiddet olayları. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda Yüksek Askeri Konsey'i istifaya zorlamak için toplanan binlerce Mısırlı protestocu meydandan ayrılmamaya kararlı görünüyor. Gece gündüz meydanda kalan göstericiler göz yaşartıcı gazın etkilerine karşı yüzlerini maskelerle korumaya çalışıyorlar.



Ayrıca İskenderiye ve İsmailiye kentinde de çatışmalar yaşandı. İsmailiye'deki eylemlerde en az bir kişinin öldüğü bildiriliyor.



BM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Navi Pillay, Mısır'da hafta sonundan bu yana en az 30 kişinin öldürüldüğü olaylar hakkında derhal ve bağımsız soruşturma açılmasını, sorumlu bulunanlardan hesap sorulmasını istedi.







