-MISIRLI GENÇLERDEN CHP'YE ZİYARET ANKARA (A.A) - 07.06.2011 - Mısır'da Tahrir Meydanındaki gösterilere katılan gençler, CHP Genel Merkezini ziyaret etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülsün Bilgehan, gençlere, CHP ve Türkiye'deki demokratik sistem hakkında bilgi verdi. Tahrir Meydanında özgürlük hareketini başlatan gençleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Bilgehan, Mısır'ın, Türkiye için dost ve kardeş bir ülke olduğunu söyledi. Cumhuriyeti kuran CHP'nin, Türkiye ve dünya siyasetinde önemli bir yeri bulunduğunu dile getiren Bilgehan, CHP'nin, tek parti ve tek adam rejimini değiştiren devrimci bir parti olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ortak değerlere sahip olduğu ülkeler için önemli bir örnek oluşturduğunu anlatan Bilgehan, seçimlerde bir sınavdan geçeceklerini, Tahrir Meydanından gelen gençlerin ziyaretinin partiye uğurlu gelmesini diledi. Bilgehan, daha sonra Mısırlı gençlerin sorularını yanıtladı. Mısırlı bir gencin, ''CHP, Filistin halkına karşı neden İsrail'i destekliyor'' sorusuna karşılık Bilgehan, ''CHP'nin İsrail'i desteklediğini herhalde AKP ziyaretinde duydunuz. Çünkü biz CHP olarak Ortadoğu'da her zaman dengeli bir politika izlemek gerektiğine inandık. Filistin halkına uygulanan zulmü insanlık suçu olarak görüyoruz ama Ortadoğu'ya barışın gelmesi için bütün tarafların, İsrail dahil, uzlaşması gerektiğine inanıyoruz. Mısır'da da böyle düşünen pek çok aydın, siyasetçi olduğunu biliyoruz'' yanıtını verdi. Seçim sürecinde liderlerin oldukça sert görüntü verdiklerini ifade eden Bilgehan, seçimlerin ardından Mecliste yapıcı ve olumlu bir şeklide çalışacaklarını söyledi. Bilgehan, Türkiye'nin bugünkü ekonomik durumuyla ilgili çekinceleri olduğunu, eşit ve adil bir gelir dağılımı bulunmadığını ifade etti. Kadın ve gençlik kollarına çok önem verdiklerini, kadınların destekleyeceği partinin seçimi kazanacağını vurgulayan Bilgehan, bu nedenle kadın kollarının çok çalıştığını dile getirdi. Bilgehan, seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin Ortadoğu için model olmaya devam etmesine gayret edeceklerini belirtti. Mısır halkının tek adam rejiminin sıkıntılarını yaşadığını söyleyen Bilgehan, ''Biz de tek adam rejimine geçilmesinden korktuğumuz için seçim çalışmalarında sizin özgürlük hareketinizi örnek gösteriyoruz'' dedi. Mısırlı gençler de ülkede yaşananlar ve bundan sonrasına ilişkin görüşlerini dile getirdi.