Mısırlı gazeteciden, Mohamed'in bonservisiyle ilgili dikkat çeken iddia

Zamalek'e yakın Mısırlı gazeteci Sarah Abdelbaky, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zamalek ile Galatasaray arasında Mostafa Mohamed transferiyle için yapılan sözleşmede dikkat çeken bir detaydan bahsetti.

Sarah Abdelbaky'ye göre Zamalek, Galatasaray'ın satın alma opsiyonundaki fiyat olan 4 milyon dolardan yüksek bir teklifi bir başka takımdan alması halinde bu rakamı Galatasaray'ın önüne koyacak ve Sarı-kırmızılı takımın Mohamed'in bonservisini bu fiyattan almasına öncelik tanıyacak.

Habere göre Galatasaray yeni fiyatı kabul edip Mohamed'in bonservisini alması halinde dahi 4 milyon dolardan yüksek bir rakama Mısırlı futbolcuyu bir başka takıma satması halinde aradaki farkın %15'ini Zamalek'e ödeyecek.

"4 milyon euro verip alabiliriz"

Abdurrahim Albayrak ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sohbet toplantısında 1 Temmuz 2022 gününe kadar 4 milyon doları Zamalek'e yatırmaları halinde Mohamed'in bonservisini alabileceklerini, o tarihe kadar başka bir kulübe gitmesinin söz konusu olmadığını ifade etmişti.