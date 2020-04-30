Mısırlı fenomen 'ahlaksızlığa teşvik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı

Mısırlı TikTok fenomeni Hanin Hussam, ‘ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Genç fenomenin eğitim gördüğü üniversiteden yapılan açıklamada ise Hussam’ın okuldan atılabileceği vurgulandı.

Mısır'da sosyal medya uygulaması TikTok'ta fenomen olarak tanınan Hanin Hussam, "Ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek, aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak" suçlamalarıyla tutuklandı.

Başsavcı Hammade es-Savi konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hussam'ın "toplumda aile ilkelerine ve değerlerine saldırmak, uluslararası internet ağındaki sosyal medya uygulamaları yoluyla özel siteler ve hesaplar kurmak, yönetmek, kullanmanın yanısıra genç kızları bu suça teşvik etmek ve onların ekonomik zayıflıklarından faydalanarak maddi çıkarlar elde etmek için kullanmakla" suçlanacağını açıkladı.

Resmi bir açıklamada bulunan Kahire Üniversitesi, Hussam'ı ‘halkın ahlakını bozan, üniversitenin değerleri ve gelenekleri ile uyumlu olmayan davranışlar sergilediği için’ hukuki işler bölümüne yönlendirildiğini duyurdu. Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt yaptığı açıklamada, Hussam’ın okuldan atılabileceğini belirtti.

Hanin, iki yıl önce bir internet uygulamasının sahibi olan Çinli bir şirketle sözleşme yapmasıyla başladı. Şirket, Hanin’e 20 video karşılığında ayda 400 dolar vermeyi teklif etti.

Hanin’in videolarının başarılı olması ve çok sayıda insan tarafından takip edilmesinin ardından şirket Hanin’e elektronik bir sözleşme göndererek yeni bir anlaşma daha yaptı.

Bu yeni anlaşmada videoların tek başına çekilmesi ve şirketin kendisine göndereceği belirli etiketlerle yayınlanması şart koşuldu. Hanin’in takipçilerinin çoğunluğunu çocuklar ve gençler oluşturuyordu. Hanin’in aldığı ücret, takipçi sayısıyla birlikte arttı.

İnternetteki etkileşimi artan genç fenomen Çin'deki şirket yetkilileri ve Mısır'daki bir dizi insanla ‘profesyonel’ ilişkileri de güçlendi.

TikTok'ta milyonlarca takipçiye ulaşan Hussam çalışma koşullarını ve iş tekliflerini hakkkında, "Ajansımda en çok itibara önem veriliyor. Tek ihtiyacınız olan; iyi bir aydınlatma, iyi bir atmosfer ve iyi bir görünüm. Hayatınızın kapılarını açacaksınız ki insanlar girip sizi iyi, güzel ve saygılı bir şekilde tanımaya başlasın" ifadelerini kullanıyor.