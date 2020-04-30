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Mısırlı fenomen 'ahlaksızlığa teşvik ettiği' gerekçesiyle tutuklandı

Hussam’ın okuldan da atılabileceği belirtildi

30 Nisan 2020 16:32

Mısırlı TikTok fenomeni Hanin Hussam, ‘ahlaksızlık yapmak ve ahlaksızlığa teşvik etmek’ suçlamasıyla tutuklandı. Genç fenomenin eğitim gördüğü üniversiteden yapılan açıklamada ise Hussam’ın okuldan atılabileceği vurgulandı.

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mısırlı tiktok fenomeniHanin Hussam
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