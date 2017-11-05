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Dünya

Mısırlı din adamı: Erkekler gayrimeşru çocuklarıyla evlenebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Mısır'da bir din adamı, Müslüman erkeklerin gayrimeşru doğan kız çocuklarıyla evlenebileceklerini söyledi

05 Kasım 2017 19:09

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Kasım (DHA) - Mısır\'da bir din adamı, Müslüman erkeklerin gayrimeşru doğan kız çocuklarıyla evlenebileceklerini söyledi.
Mısır\'da Al-Azhur Üniversitesi\'nde öğretim görevlisi olan Selefi din adamı Mazen Al-Sersawi, gayrimeşru doğan kız çocuklarının babalarının soy isimlerini almadıklarını ve \"Şeriat\'a göre gayrimeşru doğan kız çocuğu o erkeğin kızı değildir ve ona atfedilemez\" dedi.
Sosyal medyada büyük tepki toplayan açıklamada Mazen Al-Sersawi, çocuklara \"bir zarar verilmedikçe\" evlenmelerinin yanlış olmadığını ve \"Şeriat\'ta kız çocuklarına evlilik için bir yaş biçilmediğini\" söyledi. (Fotoğraflı)

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