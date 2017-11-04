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Dünya

Mısırlı din adamı: Baba zina sonucu doğan kızıyla evlenebilir

Mazen el-Sersawi, adlı din adamı "Erkeğin evlilik dışı ilişkiden doğan kızının resmi olarak babanın kızı sayılamayacağını" iddia etti

04 Kasım 2017 20:03

El Ezher Üniversitesi’nden Mısırlı din adamı Mazen el-Sersawi, bir erkeğin evlilik dışı doğan çocuğuyla evlenebileceğini ve babanın bu şekilde doğmuş kızıyla birlikte olabileceğini söyledi.

İngiliz Daily Mail ve Al Araby'nin haberine göre Mazen el-Sersawi, görüşünü İmam Şafi'ye dayandırdı. Şafi'ye göre evlilik dışı (zina) doğan çocuğun atasının belirsiz olduğunu iddia eden Sersawi, bu durumda babanın evlilik dışı doğan kızının resmen kızı sayılamayacağını söyledi. Bu durumun sonucu olarak da babanın evlilik dışı kızıyla evlenmesinin helal olduğunu savundu.

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Mazen el Sersawimısırimam ŞafiEl Ezher Üniversitesi

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