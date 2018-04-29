T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mısırlı damat düğününde testislerinden yaralandı

26 yaşındaki çiçeği burnunda damat Osman el Alseyid, bir konuğun havaya ateş edecekken yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden ağır yaralandı. Mısırlılar sosyal medyada tepki göstererek kutlamalarda ateş açma geleneğinin yasaklanmasını istedi.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır'da düğününde eğlenen damat, kutlama için ateş açan bir konuğun havaya ateş edecekken yanlışlıkla onu vurması sonucu testislerinden yaralandı.

28 yaşındaki Osman el Alseyid bekarlığının son anlarında vurulduğunda, dans ederek kutlama yapıyordu.

Bir konuk havaya ateş açacakken yanlışlıkla damadı vurunca, düğün ahalisi soluğu hastanede aldı.

Genç damat testisleri, kalçası ve ellerinden ağır yara aldı.

Mısır polisi, olaydan sonra kaçan 26 yaşındaki bir adamı yakalayarak gözaltına aldı.

Sosyal medya kullanıcıları da düğünde yaşananlara tepki gösterdi.

Birçoğu halka açık kutlamalarda silahla ateş açma geleneğinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Bir kullanıcı "Mutluyken kendinizi böyle ifade ediyorsanız, kim bilir öfkeliyken ne yapıyorsunuzdur?" diye sordu.

Stepfeed sitesinin haberine göre, geçen ay Mısır'daki bir başka düğünde kurşunlar bu defa bir konuğun kalçasına isabet etmişti. Konuk ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

OsmanAlseyidMısırlılarMısırKonuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24