Mısırlı başsavcıya suikast



Bombalı saldırıda ağır yaralanan Hişam Bereket, birkaç saat sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahire'de askeri bir akademi önünde patlatılan bomba Bereket'in konvoyunu hedef aldı. Saldırıda Bereket'in iki koruması ve bir sivil de yaralandı.

Terör örgütü IŞİD‘in Mısır kolu, altı IŞİD militanının idam edilmesinin ardından mayıs ayında Mısır yargısı üyelerine saldırılar düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Başsavcı Bereket, Muhammed Mursi 2013 yılının temmuz ayında askeri darbeyle görevden indirildiğinden bu yana, binlerce İslamcıyı mahkûm etmişti. Yüzlerce Mursi destekçisi ise ölüme mahkûm edildi.