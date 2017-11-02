Mısırlı avukat: Yırtık kot giyen kıza tecavüz etmek vatani görevdir

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Mısır’da bir avukat, \"yırtık kot gibi açık kıyafetler giyinen kızlara tecavüz etmenin vatani bir görev\" olduğunu söylemesi, başta kadın örgütleri olmak üzere, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Mısır\'da ünlü bir muhafazakar olan avukat Nabih al-Wahsh, bu sözlerini bir televizyon programında hayat kadınlığı üzerine hazırlanan bir tasarı hakkında tartışırken söyledi.

\"Sokakta poposunun yarısı görünen bir kız gördüğünüzde mutlu mu oluyorsunuz?\" diyen avukat sözlerine şöyle devam etti:

\"Ben diyorum ki bir kız o şekilde dolaştığında ona cinsel tacizde bulunmak ve tecavüz etmek vatani bir görevdir.\"

Al-Wahsh\'ın yorumları ülke genelinde ve Mısır Ulusal Kadınlar Konseyi’nde büyük tepkilere neden oldu. Ulusal Kadınlar Konseyi, hem televizyon kanalına hem de al-Wahsh’a yorumlardan dolayı dava açacağını açıkladı. (Fotoğraflı)