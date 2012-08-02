Mısır'ın yeni kabinesi bugün açıklanıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin bugün ülkenin yeni kabinesini resmen açıklaması bekleniyor.

Medyada yer alan haberlere göre, Başbakan olması beklenen Hişam Kandil'in hükümeti büyük oranda teknokratlardan oluşacak.

Kabinede bir önceki hükümetten en az iki bakan ve Müslüman Kardeşler'in Adalet ve Özgürlük Partisi'nden de iki isim bulunması bekleniyor.

Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ardından ülkede geçici olarak yönetimi üstlenen Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin ise kabinede savunma bakanı olarak görev alacağı sanılıyor.

Bu, Haziran ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yürürlüğe geçici anayasa değişikliklerinde öngörülüyordu.

Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi, Hüsnü Mübarek'in Şubat 2011'de devrilmesinden sonra cumhurbaşkanlığı yetkilerini üstlenmişti.

Haziran ayındaki seçimlere yalnızca günler kala parlamentoyu feshetme kararı ülkede tepkiyle karşılanmıştı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi cumhurbaşkanlığı yetkilerini 30 Haziran'da devralmıştı.

'Zor görev'

Hişam Kandil, kabine üyelerinin seçiminde gözönüne aldıkları tek kriterlerinin adayların yeterliliği olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Kandil, "tüm siyasi güçlerin ve Mısır halkının (kendilerini) bu zor görevde desteklemesini" istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Haziran'da görevi devralmasından bu yana başbakan ataması yapmadığı ve hükümeti kurmadığı için eleştiriliyordu.

Başbakanlık için eski Su Kaynakları ve Sulamadan Sorumlu Bakan Kandil'i aday göstermesi birçok gözlemciyi şaşırtmıştı.

Devlet medyası, Hişam Kandil'in Dışişleri Bakanı Muhammed Kemal Amr ve Maliye Bakanı Mümtaz Said'e görevlerinde kalacağını söylediğini duyurdu.

Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Tümgeneral Ahmed Cemal el Din'in içişleri bakanlığına atanmasının istendiği belirtildi.

Devlet medyasının kabinede yer alacağını açıkladığı 18 isim arasından yalnızca ikisi Müslüman Kardeşler'in Adalet ve Özgürlük Partisi'nden...(BBC Türkçe)