Mısır'ın geçici lideri Mansur'dan itidal çağrısı

Mısır'ın geçici lideri Adli Mansur, Mısır'daki şiddet olaylarının yükselmemesi için itidal çağrısı yaptı. Bu sabah askeri müdahaleyi protesto eden göstericilere ordunun ateş açması sonucu en az 42 kişi ölürken, Mansur bu olayla ilgili bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini de açıkladı.



BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle

Mısır’ın geçici lideri Adli Mansur, bugün Kahire'de askeri müdahaleyi protesto eden göstericilere açılan ateş sonucu en az 42 kişinin ölmesi üzerine yaptığı açıklamada itidal çağrısı yaptı.

Mansur, olayla ilgili bir soruşturma başlatılması emrini verdiğini de söyledi.

Devlet televizyonunda yayınlanan yazılı açıklamasında Mansur, olaylardan derin üzüntü duyduğunu da belirtti.

Mansur göstericilere askerlere fazla yaklaşmama çağrısı da yaptı.

Erken saatlerde, Muhammed Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketinden yapılan açıklamada, devrik liderin tutulduğu sanılan Cumhuriyet Muhafızları kışlasının önünde oturma eylemi yapanlara açılan ateşte 50'den fazla kişinin öldüğü belirtilmişti.

Sağlık Bakanlığı ise 42 kişinin öldüğünü, ölenlerden birinin subay olduğunu ve 300 civarında kişinin yaralandığını kaydetti.

Müslüman Kardeşler hareketinin desteklediği Hürriyet ve Adalet Partisi partisi, taraftalarına "başkaldırı" çağrısı yapıyor.

İslamcı çizgideki ilk Mısır Cumhurbaşkanı olan Mursi'nin, görevden el çektirildiği Çarşamba gününden beri, Cumhuriyet Muhafızları kışlası içindeki Orduevi'nde tutulduğu sanılıyor.

Sabah baskını

Müslüman Kardeşler, oturma eyleminin yapıldığı alana yerel saatle 04:00 civarında askerler tarafından baskın düzenlendiğini duyurdu.

Göstericilerden Mahmed el Şilli AFP'ye yaptığı açıklamada, namaz saatindeki baskında askerlerin göz yaşartıcı gaz attığını, sivil kıyafetli bir grubun ise ateş açtığını söyledi.

Ordu ise devlet kontrolündike medyada yayımlanan açıklamasında, saldırıyı kışlaya girmeye çalışan "silahlı bir terörist grubun" düzenlediğini iddia etti.

Açıklamada, tutuklanan 200 kişi üzerinde büyük miktarda silah, mühimmat ve molotofkokteyli bulunduğu belirtiliyor.

Müslüman Kardeşler'den çağrı

1928'den 2011'de Hüsnü Mübarek'in devrilmesine kadar yeraltına faaliyet gösteren Müslüman Kardeşler'in kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi, saldırının ardından taraftarlarına bir çağrı yaptı.

Parlamentonun yarısına yakınını kontrol eden parti Mısırlıları, "devrimi tanklarla çalmaya çalışanlara karşı başkaldırmaya" çağırdı.

Parti, uluslararası toplumdan ve kuruluşlardan da, katliamları durdurarak "Mısır'ın yeni Suriye olmasını" engellemesini istedi.

Nur Partisi görüşmelerden çekildi

Ordu yönetimiyle muhalefet temsilcilerinin görüşmeleri sonunda Geçici Cumhurbaşkanı olarak atanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur, seçimlere gidileceğini söylemiş, ancak bir tarih vermemişti.

Bir haftayı aşkın süredir ülke tarihinin gördüğü en kitlesel gösterileri düzenleyen muhalefet gruplarıyla, Mursi'nin göreve iadesini isteyenler zaman zaman sokaklarda karşı karşıya geliyor.

Çıkantıklayın çatışmalarda100'den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor.

Bu arada, Mursi'nin görevden alınmasını destekleyen Selefi-İslamcı çizgideki Nur Partisi, sabaha karşı meydana gelen olayı "katliam" diye nitelendirerek,tıklayın Geçici Başbakanbelirlenmesi için yürütülen görüşmelerden çekildiğini duyurdu.

Kahire'deki BBC Orta Doğu muhabiri Jim Muir, çelişkili haberler geliyor olsa da, kan dökülmesinin hassas olan durumu iyice kızıştıracağını dile getiriyor.

Muir, Nur Partisi'nin görüşmelerden çekilmesinin Mısır'da denge kurulmasını iyice zorlaştıracağına dikkat çekiyor.