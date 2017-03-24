T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek tahliye edildi

Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek altı yıl tutuklu kaldıktan sonra bugün tahliye edildi.

24 Mart 2017 17:36

Mısır'ın 2011'de çıkan isyanların ardından tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, altı yıl sonra tahliye edildi.

Avukatı Farid El Deeb, Mübarek'in tutukluğunun büyük bölümünü geçirdiği Maadi Askeri Hastanesi'nden bugün çıkarak evine gittiğini açıkladı.

Mübarek 2011 yılında başlayan isyanlar sırasında göstericileri öldürme suçlamasıyla yargılanıyordu.

Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in hikâyesi

Mısır'daki temyiz mahkemesi ise bu ay Mübarek'i suçsuz buldu ve serbest bırakılması yönünde hüküm verdi.

Kahire'de Tahrir Meydanı'nda başlayan isyanlar Mübarek'in 30 yıllık iktidarını devirmişti.

88 yaşındaki Mübarek 1981 yılında eski Mısır cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın suikasta kurban gitmesinin ardından iktidara gelmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MısırHüsnü MübarekCumhurbaşkanı Hüsnü MübarekFarid El Deeb MübarekMaadi Askeri HastanesiMübarekTahrir MeydanıEnver Sedat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24