Mısır'ın barış atağı



Mısır'ın arabuluculuğuyla kararlaştırılan Gazze'deki ateşkes dün yürürlüğe girdi. Mısır Başbakanı İbrahim Mihlib, İsrail ile Filistinliler arasında kalıcı barışın sağlanmasında ülkesinin önemli rol oynayacağı kanısında. Ancak, Mısır'ın Filistinliler tarafından ‘tarafsız' arabulucu olarak kabul edilmesi kolay olmayacak.

Müslüman Kardeşler iktidarını darbeyle deviren General Abdülfettah El Sisi, Hamas'ı düşman addediyor ve Refah gümrük kapısını açmaya yanaşmıyor. Mısır'da hükümet yanlısı medya da Hamas'ın zayıflamasına seviniyor. Mısır yönetimi, dindar kesimin Sina Yarımadası'ndaki cihatçılarla işbirliği yapmasından ve bu sorunlu bölgenin Gazze ile bütünleşmesinden endişe ediyor.

"İnsaniyete sığmıyor"

Washington'daki ABD – Afrika zirvesi sırasında DW editörü Gero Schliess'in sorularını yanıtlayan Mısır Başbakanı İbrahim Mihlib, ülkesinin kalıcı barış için girişim başlattığını, daha fazla kan dökülmesini önlemek için önerilerin müzakere edilmesi gerektiğini ve Gazze'de 300 masum çocuğun öldürülmesinin insaniyete sığmadığını söyledi.

Mihlib, taraflardan hangi adımları bekledikleri sorusuna şu yanıtı verdi: “Önce tarafların birbirini anlaması gerekir. Belirleyici kriterin insan hakları olması esastır. Şayet insan hakları temelinden yola çıkılırsa, her türlü problem, yanlış anlama ve yanılmanın üstesinden gelinebilir.”

Obama yönetiminden beklentiler

Bütün tarafların ateşkese saygılı davranıp Gazze ihtilafına Mısır tarafından sunulan çözüm önerisini görüşmek üzere masaya oturmaları gerektiğini söyleyen Başbakan İbrahim Mihlib, Obama yönetiminden neler beklediklerini şöyle özetledi:

“Mısır ile ABD arasında iki ülkenin de üzerinde titizlikle durduğu uzun bir geçmişe dayanan stratejik ilişkiler var. ABD ile tam işbirliği içindeyiz. İlişkilerin zorlandığı zamanlar oluyor. İlişkilerin güçlü olması sayesinde bütün zorlukların üstesinden gelinebiliyor. ABD ile Mısır arasındaki ilişkilerin durumunu böyle özetleyebiliriz. ABD'nin Mısır'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayacağından eminim. Mısır, dalgalı bir okyanusa benzettiğim bölgemizin ortasındaki bir barış adasıdır. Mısır, istikrar ve barışın hüküm sürdüğü tek bölge ülkesidir.”