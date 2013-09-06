Mısır'dan yalanlama: Müslüman Kardeşler konusunda karar yok

Mısır hükümeti, Müslüman Kardeşler'in sivil toplum kuruluşu olarak statüsünün feshedilmesine karar verildiği yolunda basında çıkan haberleri yalanladı.

Mısır'da devlet basın yayın organında, Müslüman Kardeşler'in 'sivil toplum kuruluşu olarak' yasal statüsünün feshedilmesi kararı alındığı haberine yer verilmişti.

Resmi El Ahbar gazetesinde bugün yayımlanan haberde, bu statünün iptal edildiği kararının birkaç gün içinde ilan edileceği bildirildi.

Gazete, sosyal yardımlaşma bakanlığı sözcüsü Hani Mahana'nın, "Bakan kararı verdi, fakat bu karar önümüzdeki hafta başında yapılacak bir basın toplantısı ile duyurulacak" dediğini yazdı.

Söz konusu yetkili, Müslüman Kardeşler'in milis gücü oluşturduğu ve yasadışı faaliyetlerde bulunduğu iddialarına karşılık vermediğini söyledi.

Müslüman Kardeşler, hareketin yasal statüsünün bulunmadığı gerekçesiyle açılan davaya karşı sivil toplum örgütü olarak kayıt yaptırmıştı.

1928'de kurulan Müslüman Kardeşler hareketi, 1954'teki darbe üzerine resmi olarak lağvedilmişti.

Mısır'da ordu güçleri, 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin devrilmesinden bu yana Müslüman Kardeşler'e baskı yapmaya başlamıştı.

Hareketin liderleri şiddete teşvik suçlamasıyla tutuklandı.

Mursi'ye cumhurbaşkanlığının iade edilmesi talebiyle gösteri düzenleyen ve çoğu Müslüman Kardeşler üyesi olan yüzlerce kişi, "terörizme karşı mücadele" gerekçesiyle müdahale eden güvenlik güçleri ile çıkan çatışmalarda öldü.

Müslüman Kardeşler'in Özgürlük ve Adalet Partisi adı ile 2011'de yasal olarak kaydı yapılan bir siyasi kanadı da bulunuyor.