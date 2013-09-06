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Dünya

Mısır'da 'Müslüman Kardeşler'e yasak' iddiası

Mısır'da geçici hükümet, Müslüman Kardeşler'in yasaklanmasına karar verdi

06 Eylül 2013 13:39

Mısır'da devlet tarafından yayımlanan El Akbar gazetesi, Mısır'da 3 Temmuz'da darbe yaparak yönetimi devralan geçici hükümetin, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de mensubu olduğu Müslüman Kardeşleri yasaklama kararı aldığını iddia etti.

Mısır'da 3 Temmuz'da darbe yaparak yönetimi devralan geçici hükümet, devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de mensubu olduğu Müslüman Kardeşleri yasaklama kararı aldı.

Mısır'da devlet tarafından yayımlanan El Akbar gazetesi, Mısır hükümetinin Müslüman Kardeşler'i yasaklamaya karar verdiğini belirtti.

Gazete, söz konusu kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını yazdı.

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