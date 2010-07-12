Mısır'dan Türkiye'ye yüzmeye kalktı

T24- Türkiye'ye iltica etmek isteyen Mısırlı genç, Mısır'dan Türkiye'ye kadar yüzmeye kalktı
Mısırlı bir
genç, Türkiye
’ye iltica etmek için Mısır
’dan Türkiye
’ye kadar yüzmeye kalktı. Çin haber
ajansı Xinhua’nın haberine göre, 17 yaşındaki Hasan Sayed Sleem can yeleği giyerek Mısır’ın el-Ariş sahilinden denize girdi.Akdeniz
’i geçerek Türkiye’ye iltica etmeyi kafasına koyan genç tam 10 kilometre
yüzdükten sonra tesadüfen Mısır sahil güvenlik
botları tarafından bulundu.
El-Ariş sahilinin 10 kilometre açıklarında üzerinde can yeleğiyle yüzerken bulunan Hasad Sayed, görevlilere, bütün bir Akdeniz’i geçip Türkiye’ye yüzmekte olduğunu söyledi.
Herhangi bir sağlık
sorunu olmayan genç, yolda Türkiye’ye doğru giden bir gemiye rastlayıp yolculuğun geri kalanını bu şekilde tamamlamayı umduğunu belirtti.