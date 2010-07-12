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Yaşam

Mısır'dan Türkiye'ye yüzmeye kalktı

Türkiye'ye iltica etmek isteyen Mısırlı genç, Mısır'dan Türkiye'ye kadar yüzmeye kalktı

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Türkiye'ye iltica etmek isteyen Mısırlı genç, Mısır'dan Türkiye'ye kadar yüzmeye kalktı

Mısırlı bir genç, Türkiye’ye iltica etmek için Mısır’dan Türkiye’ye kadar yüzmeye kalktı.
Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre,  17 yaşındaki Hasan Sayed Sleem can yeleği giyerek Mısır’ın el-Ariş sahilinden denize girdi.

Akdeniz’i geçerek Türkiye’ye iltica etmeyi kafasına koyan genç tam 10 kilometre yüzdükten sonra tesadüfen Mısır sahil güvenlik botları tarafından bulundu.

El-Ariş sahilinin 10 kilometre açıklarında üzerinde can yeleğiyle yüzerken bulunan Hasad Sayed, görevlilere, bütün bir Akdeniz’i geçip Türkiye’ye yüzmekte olduğunu söyledi.

Herhangi bir sağlık sorunu olmayan genç, yolda Türkiye’ye doğru giden bir gemiye rastlayıp yolculuğun geri kalanını bu şekilde tamamlamayı umduğunu belirtti.

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