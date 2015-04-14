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Dünya

Mısır'dan Türkiye'ye sert cevap: İç işlerimize karışma

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler üyelerine verilen idam ve müebbet hapis cezaları kınamıştı

14 Nisan 2015 00:01

Müslüman Kardeşler (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii ile 13 İhvan yöneticisinin idamına ve 37 kişinin müebbet hapsine karar verilen Mısır, Mısır, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bu karara karşı yayınladığı kınama kararına sert tepki verdi.

"Yargının hüküm verdiği kararlara, Türk hükümetinin müdahalede bulunmasını ve iç işlerimize karışmasını sert bir dille kınıyoruz" açıklamasında bulunan Mısır Dışişleri Bakanlığı, iç işlerine karışan tüm devletleri kınadıklarını ve temyiz yolunun açık olduğunu belirterek, mahkeme sürecinin henüz sonuçlanmadığını aktardı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İhvan lideri Bedii ve yöneticileri hakkında verilen idam kararı hakkında yazılı bir açıklama yaparak, "Mısır'da 2013 Temmuz'undan bu yana siyasi nitelikli mahkeme süreçleri neticesinde verilen cezaların son halkasını teşkil eden 14 kişinin idamına ve 37 kişinin ömür boyu hapsine dair toplu ceza kararını kınıyoruz" demişti.

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