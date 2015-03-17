Mısır’da Müslüman Kardeşler'e idam kararı



Kahire yakınlarında bir mahkeme Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii ve 13 üyesi hakkında "şiddet eylemine kışkırtmak" suçlamasıyla idam kararı aldı.

Mısır'da ordu 2013 yılının kasım ayında yönetime el koymuş, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden uzaklaştırılmıştı.

Zanlılar, Mursi'nin devrilmesi sonrası düzenlenen destek eylemlerini koordine etmek amacıyla bir "operasyon merkezi" kurmakla suçlanıyordu.

İdam cezası alanlar arasında Muhammed Bedii'nin yanı sıra Müslüman Kardeşler'in eski sözcüsü Mahmud Gazlan ve eski valiler de bulunuyor.

'Savunma beklenmeden karar verildi'

Sanıkların avukatlarından Ahmed Helmi "saçma" olarak nitelediği karara tepki gösterdi. Mahkemenin 5 sanığın savunmasının tamamlanmasını beklemeden karar verdiği belirtildi.

Davada 31'i tutuklu toplam 51 Müslüman Kardeşler mensubu yargılanıyordu. Diğer sanıklar hakkındaki kararın 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Muhammed Bedii hakkında şimdiye kadar 4 kez ölüm cezası verildi. Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.