T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Mısır’da Müslüman Kardeşler'e idam kararı

Mısır'da ordu tarafından iktidardan uzaklaştırıldıktan sonra terör örgütü ilan edilen Müslüman Kardeşler hareketinin lideri ve 13 üyesine idam cezası verildi.

17 Mart 2015 11:57


Kahire yakınlarında bir mahkeme Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii ve 13 üyesi hakkında "şiddet eylemine kışkırtmak" suçlamasıyla idam kararı aldı.

Mısır'da ordu 2013 yılının kasım ayında yönetime el koymuş, Devlet Başkanı Muhammed Mursi görevden uzaklaştırılmıştı.

Zanlılar, Mursi'nin devrilmesi sonrası düzenlenen destek eylemlerini koordine etmek amacıyla bir "operasyon merkezi" kurmakla suçlanıyordu.

İdam cezası alanlar arasında Muhammed Bedii'nin yanı sıra Müslüman Kardeşler'in eski sözcüsü Mahmud Gazlan ve eski valiler de bulunuyor.

'Savunma beklenmeden karar verildi'

Sanıkların avukatlarından Ahmed Helmi "saçma" olarak nitelediği karara tepki gösterdi. Mahkemenin 5 sanığın savunmasının tamamlanmasını beklemeden karar verdiği belirtildi.

Davada 31'i tutuklu toplam 51 Müslüman Kardeşler mensubu yargılanıyordu. Diğer sanıklar hakkındaki kararın 11 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

Muhammed Bedii hakkında şimdiye kadar 4 kez ölüm cezası verildi. Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

MısırMüslüman KardeşlerMuhammed BediiDevlet Başkanı Muhammed MursiMursiMahmud GazlanAhmed HelmiNisanBediiDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24