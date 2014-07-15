Mısır'dan İsrail ve Filistin'e ateşkes önerisi

Mısır, Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların sona erdirilmesi için bir öneri sunarak, İsrail ve Hamas'a salı sabahı 09.00'dan itibaren ateşkes uygulamaları yönünde çağrıda bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Kahire yönetiminin önerdiği ateşkes, karadan, denizden ve havadan gerçekleşecek bombardımanın önüne geçmeyi hedefliyor. Ateşkes ayrıca, sınır kapılarının açılarak sivillerin güvenli geçişinin teminatının sağlanmasını içeriyor.

Öneriye göre, taraflar silahların susmasının ardından 48 saat içerisinde Kahire'de bir araya gelerek görüşme gerçekleştirecek.

Mısır'ın ateşkes önerisi, Kahire'de İsrail'in operasyonlarını tartışmak üzere gerçekleşecek Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının hemen öncesinde geldi.

Haaretz Gazetesi İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Mısır'ın ateşkes çağrısını görüşmek salı günü toplanacağını duyurdu. Toplantı sabah saat 07.00'de.

'Ateşkes çabaları sürüyor'

Bir Hamas yetkilisiyse Mısır'ın çağrısı üzerine AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, ateşkes için çabaların sürdüğünü ancak henüz kesin sonuç alınmadığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik bir haftasını dolduran saldırılarında şimdiye kadar 184 kişi öldü, bin 230 kişi yaralandı.

İsrail Ordusu, saldırıların başladığı 8 Temmuz’dan bu yana 800'den fazla roketin fırlatıldığını ve bin 300'den fazla hedefin vurulduğunu açıklamıştı.