İsrail’in saldırısı altında Gazze’de 7’inci gün

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarda 8 Temmuz'dan bugüne kadar 172 kişinin hayatını kaybettiğini, 1,260 kişinin yaralandığını açıkladı. Hava saldırılarına devam edeceğini söyleyen İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yaptığı "Bölgeyi tahliye edin" uyarısının ardından binlerce Gazzeli evlerini terk ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), yaklaşık 17 bin Gazzelinin sığınma talep ettiğini açıkladı. Evlerini terkedenler, Gazze'de Birleşmiş Milletler'e (BM) ait olan ve sığınak olarak kullanılan okullara yerleştirildi.

Elektrik kesintisi

UNRWA Sözcüsü Chris Gunness, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Gazze'de ölenlerin 36'sının çocuk olduğunu belirtti.

AFP haber ajansı, İsrail'in bugün erken saatlerde Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ın silahlı kanatlarının eğitildiği üç binanın ve Hamas üyeleri tarafından yönetilen polis istasyonlarının vurulduğu belirtildi. Saldırıda can kaybı ve yaralılar olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu, Gazze'den İsrail'e atılan bir roketin, Gazze'ye elektrik sağlayan bir tesisi vurduğunu söyledi. 70 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiği belirtiliyor. İsrail, saldırılarında Hamas üyelerini ve İsrail'e yönelik roket saldırısı yapılan bölgeleri hedef aldığını söylüyor, ancak BM'ye göre Gazze'de hayatını kaybedenlerin yüzde 77'si sivil.

'Kaçacak bir yer yok'

Gazze'de Birleşmiş Milletler'in sığınak olarak kullandığı bir okula sığınan Ümriyad el Attar BBC'ye, "Bu gece havadan ve karadan bize doğru gelişigüzel ateş açıldı. Herkes hedefindeki vuruyordu. Bize doğru da ateş açıldı. Biz de kaçtık. (İsrail) bizi uyardı, sonra da bizi hedef aldı. Bugün de havadan bize mektuplar atıp evlerimizi terk etmemizi istediler" dedi.

İsrail ordusu da Beyt Lahiya'da bu sabah sivillere havadan bölgeyi tahliye etmeleri ve güvenli yerlere sığınmaları yönünde bildiri attıklarını doğruladı.

Ancak Gazze'de yaşayan Sawla el Tibi, BBC'ye yaptığı açıklamada, ortalığın evden çıkılamayacak kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Tibi, "Sokaklar yürümek bile güvenli değil. Gazze Şeridi yanıyor" dedi.

İngiltere'deki Filistinli yetkili Manuel Hassassian, Gazzelilerin kaçacak bir yeri olmadığını belirtiyor.

BBC'ye konuşan Hassassian, "Evlerinden başka bir sığınak yok, kaçacak bir yerleri yok. Eğer evlerini terk ederlerse, sokaklarda vurulacaklar" dedi.

Birleşmiş Milletler yardım kuruluşu sözcüsü Chris Gunness, yerel saatle Pazar sabahı 10.30'da 4 binden fazla Gazzelinin BM'nin sekiz farklı üssüne sığındığını söyledi.

Çifte vatandaşlığa sahip yaklaşık 800 Filistinli'nin de İsrail'in Erez Geçişi'nden Gazze'yi terk ettiği bildirildi.

Ordu açıklamasında, "Gazze'de sivillere zarar vermek istemiyoruz, ama siviller de Hamas teröristlerine ve yapılarına yakın bölgelerde bulunmanın çok tehlikeli olduğunu bilmelidirler" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı çoğu sivil olmak üzere 172'ye ulaşırken, İsrail'de can kaybı yaşanmadı.

İsrail'in Pazar sabahı erken saatlerde Gazze'de 'roketatar sahası' olduğunu belirttiği bölgeye düzenlediği ilk kara operasyonunda 4 İsrail askeri yaralandı.

Hamas ise İsrail askerlerinin kıyıdan düzenledikleri operasyonda karaya çıkamadıklarını söyledi.

Netanyahu: Sivil ölümlerinden Hamas sorumludur

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün kabine konuşmasında Gazze'ye yönelik operasyonların 'devam edeceğini' söyledi.

Netanyahu, "İsrail ordusu her türlü olasılığa karşı hazırlıklı. Operasyonun ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz. Çok uzun zaman alabilir. Desteğinize ve disiplininize ihtiyacımız var" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Hamas Gazzelileri kalkan olarak kullanıyor ve Gazzelilere felaketi getiriyor. Bu nedenle, bizim de üzüntü duyduğumuz Gazze'deki sivil kayıplarından Hamas ve ortakları sorumludur."

Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'dan 'Filistin'in BM uluslararası koruma sistemine girmesini' isteyeceğini söylemişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, bugün İsrail'e geçecek ve tarafları şiddetin sona erdirilmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

İsrail ordusu sözcüsü Peter Lerner, bugün yaptığı açıklamada 8 Temmuz'dan bu yana İsrail'in Gazze'ye 1300'den fazla hava saldırısı düzenlediğini, Gazze'den de İsrail'e 800 füze fırlatıldığını söyledi.

İsrail gece boyunca da Gazze'ye yönelik en şiddetli hava saldırılarından birini gerçekleştirdi. Filistinli emniyet müdürü Tayser el Batş'ın evinin hedef alındığı saldırıda en az 17 Filistinli hayatını kaybetti.

El Batş'ın da ağır yaralandığı bildirildi. Hamas da dün aralarında Tel Aviv'in de bulunduğu çok sayıda İsrail kentine füze fırlattı, füzeler İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.