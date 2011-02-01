-MISIR'DAN 2 BİN TÜRK GETİRİLDİ ANKARA (A.A) - 01.02.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının, Mısır'daki olaylar dolayısıyla bin 969 vatandaşı Türkiye'ye getirdiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, bugün 09.45 itibarıyla gönderilen özel uçak sayısının 7, dönen uçak sayısının 6, tarifeli uçak sayısının 4, özel uçakla getirilen vatandaş sayısının bin 303, tarifeli uçaklarla Kahire ve İskenderiye'den getirilenlerin sayısının da 666 olduğunu kaydetti. Ersoy, açıklamasında, şunları da kaydetti: ''Başkanlığımızca, Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve Kızılay Genel Başkanlığı arasında sağlanan koordinasyon sonucu, Mısır'da güvenliği olumsuz etkileyen son gelişmeler nedeniyle, bu ülkede bulunan vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kahire Büyükelçiliğimiz ve İskenderiye Başkonsolosluğumuzun güvenlik ekiplerini desteklemek amacıyla, İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen 7 güvenlik görevlisi ile Dışişleri Bakanlığı mensubu bir kurye Mısır'a gönderilmiştir. Ayrıca, Mısır'daki havalimanlarında bekleyen vatandaşlarımız için 500 kişilik kumanya ile diplomatik misyonda görevli personelimizin acil gıda ihtiyacını karşılamak üzere, 750 kilogramdan oluşan gıda kolisi Kahire'ye gönderilmiştir. Ersoy, 29 Ocak 2011 tarihinden itibaren Türk Hava Yollarına ait tarifeli 4 uçakla 666, tahliye amaçlı görevlendirilen 6 uçakla bin 303 olmak üzere, toplam bin 969 vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.