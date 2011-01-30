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Dünya

MISIR'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR KAHİRE (A.A)

30 Ocak 2011 20:32

-MISIR'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR KAHİRE (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'da bulunan Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçağın İskenderiye kentindeki Burç el Arab havaalanından havalandığı bildirildi. İçinde 278 kişi bulunan ve saat 17.00'da yola çıkan uçağın, 18.30 dolaylarında İstanbul'a ulaşması bekleniyor. Bu arada, Kahire'deki Türk vatandaşlarını tahliye etme işlemi Kahire Uluslararası Havaalanındaki görevli sayısının az olması ve yoğun uçak trafiği nedeniyle geciktiği bildirildi.  Büyükelçilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kahire'den kalkması planlanan ilk uçağın işlemleri tamamlandı. Diğer uçakların da yükleme işlemlerin devam ettiği bildiriliyor. Toplam 980 Türk vatandaşının birkaç saat sonra Kahire'den ayrılması bekleniyor. Mısır'daki olaylardan dolayı ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için THY, Kahire ve İskenderiye'ye iki tanesi tarifeli olmak üzere toplam 5 uçak göndermişti.

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