Mısır'daki saldırı sonrası hava operasyonu

Mısır devlet televizyonu, hava kuvvetlerinin Libya'nın Derne kentindeki 'terör kamplarına' yönelik altı hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Televizyonun haberi Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin 'cihatçıların kamplarının' vurulduğu açıklamasından kısa süre sonra geldi. Sisi, hangi bölgenin hedef alındığını belirtmemişti.

Mısır'da El Minya kenti yakınlarında Cuma gündüz saatlerinde Kıpti Hristiyanların bulunduğu otobüse silahlı bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 28 kişi ölmüştü. Saldırıda 25 kişi de yaralanmıştı. Otobüs, Hristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı El Minya'daki bir manastıra gidiyordu.

Nisan ayı başında İskenderiye ve Tanta'daki iki kiliseye yapılan saldırılarda da 45 kişi öldürülmüş ve eylemlerin sorumluluğunu terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Bir IŞİD sözcüsü Mayıs ayında, Hristiyanlara yapılan saldırıların süreceğini duyurmuş ve Müslümanlara, Hristiyan ve yabancıların bulunduğu yerlerden uzak durmaları uyarısında bulunmuştu. Sözcü, hedefleri arasında ordu, polis ve hükümetin de bulunduğunu söylemişti.

Hristiyanlar Mısır'ın 90 milyonluk nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor. Papa Françesko Nisan ayı sonlarındaki Mısır ziyareti sırasında Hristiyanların dini radikalizm ve terörden korunmasını istemişti. Papa, Mısır lideri Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşmede "şiddetin çığrından çıkmaması için acilen önlem alınması gerektiğini" dile getirmişti.

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DW/dpa/AFP,GY/ÖA