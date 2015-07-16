Mısır'daki 'Rabia' meydanının adı değişti

Mısır'da, emniyet güçlerinin Ağustos 2013'te darbe karşıtlarına yönelik gerçekleştirdiği kanlı müdahale ile dünya gündemine gelen Rabiatul Adeviyye Meydanı'nin isminin "Hişam Berakat" olarak değiştirildiği bildirildi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar Kurulu, Rabiatul Adeviyye Meydanı'nına, geçen ay öldürülen Başsavcı Hişam Berakat'ın isminin verilmesini onaylamıştır" ifadesine yer verildi.



Mısır Başsavcısı Berekat, geçen ay, konvoyunu hedef alan bombalı saldırının ardından yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından yapılan gösterilerin merkezi konumundaki Rabiatul Adeviyye Meydanı, emniyet güçlerinin kanlı müdahalesine sahne olmuş, olayda yüzlerce kişi ölmüş yüzlercesi de yaralanmıştı.