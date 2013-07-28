Mısır'daki ölümler için ABD'den ilk açıklama

Mısır'da yaşanan katliama ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Mısır'da ordunun Mursi yanlılarının üzerine ateş açmasıyla ilgili, yaşanan "katliam ve şiddete dair derin kaygılarını" dile getirerek, "Bu aşırı kırılgan ortamda, Mısırlı yetkililerin, barışçıl toplanma hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterme yönünde ahlaki ve hukuki yükümlülüğü bulunmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Kerry, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradei, geçici İçişleri Bakanı Nebil Fehmi ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile bu sabah telefon görüşmeleri yaptığını kaydetti.

"Kahire ve İskenderiye'de son 24 saat içerisinde çok sayıda Mısırlı göstericinin ölümüne ve 1000'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan katliam ve şiddete dair derin kaygılarını ifade ettiğini" belirten Kerry, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, yaralananlara da acil şifa diledi.

'Devrim sonsuza dek etkilenecek'

Kerry, bu dönemin Mısır için çok önemli bir an olduğuna işaret ederek, 2 yıl önce bir devrimin başladığını ve daha bunun sonuna gelinmediğini kaydederek, "Bu (devrim), şu anda yaşananlardan sonsuza dek etkilenecek" ifadesini kullandı.

Kerry, şunları kaydetti:

"Bu aşırı kırılgan ortamda, Mısırlı yetkililerin, barışçıl toplanma hakkı ve ifade özgürlüğüne saygı gösterme yönünde ahlaki ve hukuki yükümlülüğü bulunmaktadır. İkisi de onların alenen benimsediği kapsayıcı demokratik sürecin asli unsurları. Şiddet sadece uzlaşı ve Mısır'ın demokratikleşmesi sürecini daha da sekteye uğratmayacak, aynı zamanda bölgesel istikrarı da olumsuz şekilde etkileyecek. Bu kritik dönemeçte, güvenlik güçlerinin ve geçiş hükümetinin, oturma eylemleri dahil, barışçıl gösterilere saygı duyması hayati önemde".

Soruşturma çağrısı

Kerry, "Mısır'da dünkü yaşanan olaylarla ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma yapılması" ve "Mısır'daki siyasi yelpazedeki tüm liderlerin, ülkeyi uçurumun kıyısından geri döndürmeye yardım etmek için derhal harekete geçmesi" çağrısı yaptı.

"En kısa zamanda, çoğulculuk ve hoşgörüye bağlı, özgür ve adil şekilde seçilmiş hükümeti başaracak kapsayıcı siyasi sürece ihtiyaç olduğunu" belirten Kerry, açıklamasında, "2011 ve 2013 yılında Tahrir Meydanı'na akın eden Mısırlılar, ülkelerinin geleceği ve kendi istekleri noktasında bu sonuç için talepte bulundu. Geçiş hükümeti yetkililerinin kendilerinin çağrı yaptığı anlamlı siyasi diyalog, Mısır toplumundaki tüm siyasi grupları temsil eden katılımcıları gerektiriyor. Böyle bir diyaloğu yapabilmek için, ABD olarak, siyasi tutuklamaların sona ermesi ve kanunlara uygun olarak siyasi liderlerin serbest bırakılması yönündeki çağrımızı tekrarlıyoruz" ifadesine yer verdi.