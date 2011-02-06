-MISIR'DAKİ OLAYLAR TÜRKİYE'YE YARAYACAK ANTALYA (A.A) - 06.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Mısırda yaşanan olayların ardından 15-20 milyon ziyaretçinin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu başka bölgelere yöneleceğini belirterek, ''Burada çifte rezervasyonlar en büyük korkumuz'' dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müşavir ve ataşeler, Antalya Lara'daki Delphin Palace Otel'de düzenlenen toplantıda turizm sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Tanıtma Genel Müdürü Taşbaşı, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanında tanıtan müşavir ve ataşelerin neyi tanıttıklarını yerinde görmelerini hedeflediklerini söyledi. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) ev sahipliğindeki toplantıda turizm sektörünün sorunlarını ve çözüm önerilerini tartışmak istediklerini belirten Taşbaşı, bu toplantılar sayesinde ortak bir takım projeler üretmeyi amaçladıklarını vurguladı. Taşbaşı, geçen yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının, önceki yıla göre yüzde 5,5 artış gösterdiğini hatırlattı. Dünyada önemli bir ekonomik kriz yaşanırken, Türkiye'nin turizmde ''artıda'' olduğuna dikkati çeken Taşbaşı, bu yıl daha ciddi artışlar beklediklerini, ancak bu büyümenin turizm sektörü açısından bazı sorunları da beraberinde getirebileceğini söyledi. -ORTADOĞU'DA YAŞANAN GELİŞMELER- Son günlerde Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerine de değinen Taşbaşı, şöyle konuştu: ''Özellikle Ortadoğu'da son dönemde meydana gelen olayların Türkiye turizmini ciddi şekilde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Ülkelerin iç işlerinde yaşanan karışıklıklardan mutluluk duymuyoruz. Bu ülkemizin yönetimi açısından, turizmciler açısından da aynı şey. Çünkü turizm bıçak sırtında bir sektör. En ufak bir olaydan etkileniyor. Sektörü ekonomi kaybına götürebiliyor. Bugün dostumuzun başına gelen yarın bizim başımıza gelebilir. Ülke olarak kimsenin sıkıntısından mutluluk duymuyoruz. Ama bir realite de ortada.'' Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, şu anda nereye gideceği belli olmayan 15-20 milyon ziyaretçinin bir takım başka yerlere yöneleceklerine dikkati çekerek, ''muhtemelen bunların bir kısmı ülkemizi tercih etmek durumunda olacak. Burada çifte rezervasyonlar en büyük korkumuz. Geçen sene Mısır'ın yaptığını, Türk operatörler yolcularını götürdüklerinde, birçok kişi bayram tatiline giderken tatillerini zehir zemberek, kapılarda, sokaklarda geçirdiler. Çifte rezervasyon yapılmıştı'' dedi. Bu tür tehlikelerin ülkemizde yaşanmasını istemediklerini dile getiren Taşbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Son yıllarda ülkemizde tesislerimizin yeni olmasından, sektörümüzün çalışanlarının genç ve dinamik olmasından, turizm sektörünün sinerji içinde çalışmasından ciddi faydalar elde ettik. Ama bu olumlu tablonun olumsuzluklarla geri dönmesini istemiyoruz. Onun için de ortaya çıkabilecek sorunları çözmek için koordinasyon görevi üstlendik. Sektörün bütün bileşenleri bir araya gelerek, alınması gereken tedbirleri konuşmayı ve bu tedbirleri uygulamayı düşünüyoruz. Gerekirse, eğer sıkıntı yaşayacak olursak, bununla ilgili illerde belli kriz merkezleri kurarız, onu da tartışacağız.'' -TURİZM GELİRLERİNDEKİ DÜŞÜŞ- Son dönemde turist sayısı artarken turizm gelirlerinde düşüş olduğu yönünde bazı bilgilerin çeşitli ortamlarda paylaşıldığını hatırlatan ve Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu verileri çeşitli dönemlerde paylaştığını anlatan Taşbaşı, turizm gelirlerinde düşüş olduğu yönündeki bilgilerde tereddütleri olduğunu söyledi. Turizm gelirlerinin yapılan anket uygulamalarıyla tespit edildiğini, ancak bunu sağlıklı bulmadıklarını dile getiren Taşbaşı, geliri tespitte dünyada kullanılan yöntemleri hayata geçirmek için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Taşbaşı, Türkiye'ye turist gönderen ülkelerin başında Almanya, Rusya ve İngiltere'nin ilk sıralarda geldiğini, son yıllarda Rusya ve İngiltere'den gelen turist sayısında da önemli bir artış gözlendiğini kaydetti. -SURURİ ÇORABATIR- AKTOB Başkanı Sururi Çorabatır, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde son günlerde yaşanan iç siyasi problemlerin kısa zamanda sona ermesini diledi. Türkiye'nin daha önce bu ülkelerdekine benzer bazı iç karışıklıklar yaşadığını hatırlatan Çorabatır, ''Turizmi bu tür olaylardan darbe alan ülkelerden biriyiz. Dileriz bu ülkelerde de sorunlar en kısa sürede biter ve huzura kavuşurlar'' dedi. Türkiye turizminde sektör olarak rehavete kapılmak istemediklerini belirten Çorabatır, TÜİK'in turizm gelirleri verilerine kesinlikle inanmadıklarını, bakanlığın bu konuda mutlaka çalışma yapması gerektiğini söyledi. AKTOB olarak ''Gücümüzü ve cebimizi birleştirelim'' sloganıyla hareket ederek Antalya Tanıtım AŞ adıyla bir şirket kurduklarını anlatan Çorabatır, tanıtım çalışmalarında sektör ve bakanlığın birlikte hareket etmesini istediklerini kaydetti. -TÜRSAB İKİNCİ BAŞKANI GÖRGÜLÜ- Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İkinci Başkanı Talha Görgülü de Türkiye'de turizm sektörünün ülke ekonomisindeki rolünün yeterince anlaşılamadığını, bazı kesimlerin halen bu sektöre ''burun kıvırdığını'' ifade etti. Turizm sektöründen elde edilen gelirin, açıklanandan çok daha fazla olduğunu savunan Görgülü, ''İstatistikler son derece yanlış yapılıyor'' dedi. Gelirin, 25-30 sorudan oluşan bir anketle belirlendiğine dikkati çeken Talha Görgülü, bu sistemin 1980'lerde kullanıldığını, ancak bugün, gelirlerin belirlenmesine ilişkin yöntemin değiştiğini vurguladı. Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelirin doğru belirlenmesi sayesinde ülkede bu sektöre bakışın değişeceğini savunan Görgülü, ''Türkiye içindeki konumumuzla, devletle olan işlerimiz ve kamuoyuna kendimizi anlatma konusunda turizm sektörü küçük bir sektör gibi gösterilmeye çalışılıyor. 'Turizm sektörü olmasa da olur' diyorlar. Ama tam tersi, turizm sektörü sayesinde diğer sektörler de besleniyor'' diye konuştu. -MISIR'DAKİ OLAYLAR- Talha Görgülü, Mısır'da yaşanan gelişmelere de değinerek, böyle kötü günlerden avantaj beklemenin kendilerine yakışmayacağını söyledi. Şubat, mart ve nisan aylarında Mısır'a gidecek turistlerin Türkiye'ye kayabileceğine dikkati çeken Görgülü, bunu bilen turizmcilerin Mısır'dan kayacak turistleri beklemek için kontratlarını kullandırtmamaya başladıklarına işaret etti. Görgülü, bu davranışın kısa vadede gelir sağlayabileceğini ama uzun vadede sektöre büyük zarar vereceğini vurguladı. Görgülü, şöyle konuştu: ''Eğer Mısır bugünleri kısa sürede geçirir, barış ve huzura kavuşursa, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül aylarında yüzde 50'lere varan indirim yapar. Buna dikkat etmemiz lazım. Kontrat yapılmış odalarını, yıllardır otelleri destekleyen tur operatörlerinin odalarını kesip, bir ay, iki ay sonra Mısır'dan boşalacak turistlere daha yüksek fiyatla satma mantığına girmek, kaptı kaçtı olayına giriyor. Bu, turizme zarar verir.'' Yaşanan olayların ardından Tunus'un hızlı bir iyileşme sürecine girdiğine de işaret eden Görgülü, yaptığı görüşmelerde bu ülkenin turizmde ciddi bir atağa hazırlandığını vurguladı. -TUREB BAŞKANI YENEN- Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Şerif Yenen, turist rehberlerinin 24 saate varan mesailerle çalıştıklarını ve turistlerin ülkeye ilişkin yönelttiği milyonlarca soruyu, gerçekleri saptırmadan yanıtladıklarını bildirdi. Rehberlerin ülke tanıtımında çok daha aktif rol oynayabileceklerine değinen Yenen, ''Bana 100 yabancıyı verin, 2-3 saat de süre verin, ortam yaratın, ben o 100 kişiye Türkiye'nin güzelliklerini anlatayım. Garanti ediyorum 100 kişinin 90'ını 1-2 yıl içinde Türkiye'ye gelmeye ikna edebilirim. Bunu yapabilecek yüzlerce rehber arkadaşımız var'' dedi.