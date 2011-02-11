-MISIR'DAKİ GÖSTERİLERE SUBAY DESTEĞİ KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır'da Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarına karşı gösteriler sürerken, silahlı kuvvetlerden orta kademede 15 subay Mübarek'e karşı halk hareketine katıldı. Cuma sabah namazından hemen sonra telefonla Reuters ajansına açıklamada bulunan Binbaşı Ahmed Ali Şuman, "Silahlı kuvvetlerin halkla dayanışma hareketi başlamıştır" dedi. Başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'ndaki gösteride dün gece halka hitap eden Ali Şuman, "rütbeleri yüzbaşı ile yarbay arasında 15 subay halk hareketine katıldı" diyerek, silahını orduya teslim ettiğini de bildirdi. Şuman, harekete katılan diğer subayların da cuma namazından sonra halkla konuşacağını belirtti. Tahrir Meydanı'nın batı girişini korumakla görevlendirildiğini belirten Şuman, diğer subayları da Mübarek karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptığını belirtti. Mısır'da ordu, halk hareketine karşı kuvvete hiç başvurmadı. Ancak bazı göstericiler askerlere kızgın. Tahrir'deki göstericilerden Salih Bazuni, "Mübarek çeteleri bu meydanda halktan 300 kişiyi şehit etmişken ordu kenarda nasıl seyirci kalabildi" dedi. -CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ÖNÜNDE GÖSTERİ- Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen küçük bir grup, başkanlık sarayı önünde gösteri yaptı. Görgü tanıklarının verdikleri bilgiye göre, protestocular Mübarek aleyhine slogan atarken, ordu göstericilere müdahale etmedi. Göstericiler, Mübarek'in gitmesinin talep edildiği bir pankartı da saray girişindeki tellere astılar.