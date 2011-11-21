T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'daki gösterilerde 22 ölü KAHİRE (A.A)

21 Kasım 2011 15:44

-Mısır'daki gösterilerde 22 ölü KAHİRE (A.A)-21.11.2011 - Mısır'da sivil yönetim ve yeni anayasada askerlerin yetkilerinin sınırlandırılmasını isteyen muhalefet ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi.  El Vefd partisinin yayın organı El Vefd gazetesi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak verdiği haberde, cumartesi gününden beri süren çatışmalarda ölenlerin sayısının 22 olduğunu yazdı.  Mısır Sağlık Bakanlığı çatışmalarda yaralananların sayısının ise 2 bini geçtiğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24