-Mısır'daki gösterilerde 22 ölü KAHİRE (A.A)-21.11.2011 - Mısır'da sivil yönetim ve yeni anayasada askerlerin yetkilerinin sınırlandırılmasını isteyen muhalefet ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısının 22'ye yükseldiği bildirildi. El Vefd partisinin yayın organı El Vefd gazetesi, Sağlık Bakanlığı yetkililerine dayanarak verdiği haberde, cumartesi gününden beri süren çatışmalarda ölenlerin sayısının 22 olduğunu yazdı. Mısır Sağlık Bakanlığı çatışmalarda yaralananların sayısının ise 2 bini geçtiğini açıkladı.