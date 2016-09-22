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BBC Türkçe

Mısır'daki göçmen faciasında 'yüzlerce kişi ölmüş olabilir'

Kafr El Şeyh açıklarında batan göçmen teknesinden kurtulanlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, yüzlerce kişinin ölmüş olabileceğini söyledi. Şu ana kadar 42 kişinin cesedine ulaşıldı.

22 Eylül 2016 20:28

Mısır açıklarında dün batan göçmen teknesinden kurtulanlar BBC'ye yaptıkları açıklamada, kazada yüzlerce kişinin ölmüş olabileceğini söyledi. Şu ana kadar 42 kişinin cesedine ulaşıldı.

BBC muhabiri Orla Guerin'e konuşan göçmenler, teknenin beş gün boyunca kıyının açığında bekletildiğini ve bu sürede daha fazla sayıda göçmenin getirildiğini belirtti.

Can yeleği giymek isteyen göçmenler, kendilerinden bunun karşılığında daha fazla para istendiğini anlattı.

Göçmenler, teknenin son olarak 150 kişinin daha getirilmesinin ardından alabora olduğunu kaydetti ve Mısırlı yetkilileri zamanında yardım göndermemekle suçladı.

Teknede Mısırlı, Suriyeli, Sudanlı, Eritreli ve Somalili göçmenler vardı.

550 dolayında göçmeni taşıyan teknenin, kıyının 12 kilometre açığında alabora olduğu belirtildi.

Yetkililer, şu ana dek 163 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Süren kurtarma çalışmalarında, tekne alabora olduğu sırada 100 kadar kişinin sığındığı soğuk hava odasına odaklanıldı.

Fransız haber ajansı AFP, dört insan kaçakçısının gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilere "ölüme sebebiyet verme" ve "insan kaçakçılığı" suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler'e göre son iki yılda Akdeniz'den Avrupa'ya geçmeye çalışan 10 bin kişi öldü.

AB Sınır Koruma Teşkilatı Frontex, Ocak-Eylül ayları arasında İtalya'ya Mısır'dan 12 bin göçmenin ulaştığını açıkladı. Bu sayı, geçen yılın aynı döneminde 7 bindi.

Frontex, Mısır'ın insan kaçakçılarının yeni merkezlerinden biri haline gelmeye başladığına dikkat çekti.

Yetkililer ise Libya'nın hala en büyük göçmen çıkış noktası olduğunu söylüyor.

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